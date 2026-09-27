Alejandra Guzmán, tras problemas de salud, anuncia muerte de ser querido y muestra cenizas: “Mi gran compañero”

La salud de Alejandra Guzmán es un tema que ha causa preocupación en fechas recientes. Mientras tanto, la cantante sufre un nuevo revés, en esta ocasión, anunció la muerte de un ser querido, a quien despidió con desgarrador mensaje en redes sociales. Te contamos de quién se trata.

Alejandra Guzmán anunció la muerte de ser querido / YouTube: Alejandra Guzmán

¿Qué problemas de salud ha tenido Alejandra Guzmán recientemente?

Alejandra Guzmán ha sido noticia desde hace casi un año, pues la cantante fue intervenida quirúrgicamente en la columna, para poder atender el desgaste y luxaciones en su cadera, mismas que llegaron con el paso de los años.

En ese momento, Guzmán dijo que se le colocó una prótesis de titanio. Este procedimiento la tuvo alejada de los conciertos y el medio por un buen rato, hasta su reaparición reciente.

Sin embargo, hace una semana la intérprete sufrió un incidente en uno de sus show, ya que se ve el momento en el que en plena coreografía tiene un problema con su cadera, para después decir:

No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia o algo? (...) Disculpen, es que se me zafó la cadera. Alejandra Guzmán

Posteriormente, y ante la preocupación de sus fans, Guzmán compartió un video en redes sociales para decir que todo se encontraba bajo control, que su cadera ya había sido reubicada.

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Alejandra Guzmán reapareció tras incidente con su cadera / Mezcalent, redes sociales

¿Cuál es la muerte que anunció Alejandra Guzmán en redes sociales?

La mañana de este domingo 27 de septiembre, Alejandra Guzmán compartió un devastador mensaje en su cuenta oficial de Instagram, anunciando la muerte de “Mazapán”, su perrito.

En la imagen, aparece la cantante cargando a su perrito, mientras que una segunda fotografía muestra la urna del perrito, con las cenizas en su interior. Este fue el mensaje:

Mazapán, buen viaje. Mi gran compañero. Alejandra Guzmán

Su historia fue acompañada con la canción “ Yo soy tu amigo fiel ”, en una despedida que se hizo más emotiva aún entre sus seguidores.

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¿Por qué dicen que Alejandra Guzmán demandará a un presunto médico?

Luego del incidente que sufrió Alejandra Guzmán con su cadera en Veracruz, la hija de Enrique Guzmán señaló que una persona, y NO un médico, quería proceder de manera indebida, algo que le causó molestia:

Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas, entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y estaba gracias a Dios ahí en el concierto. No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimádome. Alejandra Guzmán

Aunque prefirió no dar a conocer quién es esta persona, la cantante afirmó que ya presentó una demanda en su contra por presunta difamación y por haber intentado, de acuerdo con su versión, hacerle daño.

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