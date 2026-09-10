¿Por qué Kenny corrió a Alejandra Guzmán de Kenny y los Eléctricos? Revela que Silvia Pinal no quería a su hija

Pocos recuerdan que antes de convertirse en la reina del rock mexicano, Alejandra Guzmán comenzó como corista de Kenny y los Eléctricos. Ahora, décadas después, Kenny Avilés revivió esa etapa en La granja VIP y soltó una revelación que dejó a todos sorprendidos. La cantante aseguró que ella misma decidió sacar a Alejandra Guzmán del grupo por una situación relacionada con su entonces pareja y además afirmó que Silvia Pinal no estaba contenta con el comportamiento de su hija en aquella época.

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¿Por qué Kenny Avilés corrió a Alejandra Guzmán de Kenny y los Eléctricos?

La confesión ocurrió durante una conversación dentro de La granja VIP, donde Kenny Avilés recordó los años en que Alejandra Guzmán daba sus primeros pasos en la música.

Según la rockera, la intérprete de “Eternamente bella” comenzó su carrera junto a Kenny y los Eléctricos, agrupación que le abrió las puertas al mundo del rock cuando todavía era una artista en formación.

“Empezó conmigo y la quiero, yo nunca la he odiado” Kenny

Sin embargo, aquella colaboración terminó de manera inesperada. Kenny aseguró que tomó la decisión de despedirla por una situación personal que involucraba a quien era su pareja en aquel entonces.

“Yo la corrí porque mi ex se la quería cog...r”. Kenny

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¿Qué dijo Kenny Avilés sobre Silvia Pinal y Alejandra Guzmán?

Además de hablar sobre la salida de Alejandra Guzmán del grupo, Kenny Avilés aseguró que durante aquella etapa la cantante pasaba mucho tiempo en su casa.

La integrante de La granja VIP afirmó que la situación familiar de Alejandra era complicada y mencionó directamente a Silvia Pinal durante la conversación.

“La mamá no la quería. Silvia, es la verdad, no te hagas” Kenny

Posteriormente explicó que, según lo que ella vivió en aquellos años, existían desacuerdos entre madre e hija debido a ciertas conductas de la joven cantante: “Pues decía que era irreverente, drogadita”, agregó la intérprete, asegurando que esa era la percepción que existía entonces sobre Alejandra Guzmán.

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Silvia Pinal y Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Kenny Avilés y Alejandra Guzmán están distanciadas?

La relación entre ambas artistas no ha estado exenta de altibajos. A lo largo de los años, algunas declaraciones de Kenny sobre la vida personal de Alejandra Guzmán alimentaron rumores de un posible distanciamiento.

Sin embargo, durante su plática en La granja VIP, la cantante insistió en que no siente odio ni resentimiento hacia la hija de Silvia Pinal. Incluso, dejó entrever que llevan mucho tiempo sin hablar y señaló:

“Hace muchos años que no hablamos. Ella como que no sabe perdonar. Pues ve la bronca que trae con su hija”. Kenny Avilés

Pese a las diferencias que pudieron surgir con el paso de los años, Kenny Avilés sostiene que siempre reconoció el talento de Alejandra Guzmán y que su salida de Kenny y los Eléctricos respondió a circunstancias personales más que profesionales.