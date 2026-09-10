Rafa Mercadante arremete vs. Manelyk tras fuerte nominación en La granja VIP 2026; Ferka estalla: “El caballero”

La primera noche de nominación en La granja VIP 2026 dejó una gran tensión entre algunos participantes; tal es el caso de Manelyk González y Rafa Mercadante. Los granjeros protagonizaron una acalorada nominación que dejó secuelas dentro y fuera del reality, tanto que Ferka, una de las panelistas, intervino en redes. ¿Defendió a la influencer? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: ¿Abandonó LCDLFM para irse a la competencia? Gala Montes aparece viendo ‘La granja VIP’ luego de su salida

La granja VIP 2026 vive una tensa noche de nominación. / Redes sociales

¿Cómo fue la nominación de Manelyk González a Rafa Mercadante en La granja VIP 2026?

Luego de que Manelyk y Azalia tuvieran una discusión en La granja VIP, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ vivió un tenso momento con Rafa Mercadante en la primera noche de nominación del reality 24/7.

Todo comenzó cuando Manelyk decidió nominar directamente al exconductor de ‘Escape perfecto’. La influencer dijo que no le gustan las personas que buscan hablar con todos dentro de un reality, pues en su intento de conectar terminan siendo insoportables. Además, también recordó un supuesto comentario que Mercadante le hizo en los vestidores.

Manelyk explota vs. Rafa Mercadante en La granja VIP 2026. / FB: Manelyk González

“Cuando las personas intentan caer bien, tienen el efecto contrario. Eres insoportable. En ese intento de caer bien y de estar con todo el mundo, haces comentarios al aire generalizando”, explicó Manelik, antes de rematar con fuertes comentarios:

“Igualado, majadero, yo no sé en qué mundo paralelo se te ocurrió llegar conmigo, porque yo no te he dado ese motivo de decirme lo del vestidor, que fue: ‘Morrita, déjate tocar’, para empezar, yo me llamo Manelyk”. Manelyk González

Lee: La Coreañera confiesa pesadilla en el Ajusco: estuvo atrapada en una secta japonesa y temió por su libertad

¿Qué dijo Rafa Mercadante tras ser nominado por Manelyk González en La granja VIP 2026?

Tras escuchar las palabras de Manelyk González, Rafa Mercadante señaló que su intención no fue faltarle al respeto y explicó que su comentario hacía alusión a que se dejara conocer; sin embargo, la exparticipante de La casa de los famosos no creyó en su argumento.

“Al decirte déjate tocar, era ‘deja hablar, déjame entrar para conocerte. Créeme que si algo me considero es que siempre me dirijo a las mujeres con respeto”. Rafa Mercadante

Rafa Mercadante en medio de la polémica en La granja VIP 2026. / Alejandro Isunza, Archivo TVNotas, redes sociales

Pese a que la situación parecía haber quedado en la ceremonia, minutos después Rafa Mercadante fue captado por las cámaras del programa realizando inesperados comentarios sobre su compañeros relacionados con lo ocurrido antes.

“A mí lo que más me cag* son las nalgas falsas. Soy el más feliz, tengo una mujerota con letras de oro, como para qué estar buscando a una influencer que se la ha pasado vendiendo su cuerpo para ser famosa”. Rafa Mercadante

Lee: ¿Odalys Ramírez prefiere La granja VIP 2026? Comete tremenda equivocación en plena gala de LCDLFM y causa polémica

Rafa habla sobre Manelyk 👀🔥 - “Que la pasa vendiendo su cuerpo para ser famosa”



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/ma3UXCvs9L — Dani✨ (@LaReporteraDani) September 10, 2026

¿Cuál fue la reacción de Ferka tras los comentarios de Rafa Mercadante sobre Manelyk González?

Rápidamente, las palabras de Rafa Mercadante adquirieron notoriedad en redes, por lo que una de las primeras en reaccionar fue Ferka, panelista de La granja VIP 2026. A través de su cuenta de X, la también conductora de Venga la alegría comentó: “Uy, uy. Esto se pone bueno. El ‘caballero’ se fue de boca. Las imágenes ya andan por ahí”.

Ferka vs. Rafa Mercadante / Alejandro Isunza, IG @ferk_q, @lagranjavipmx, archivo TVNotas y redes sociales

De inmediato, diversos usuarios reaccionaron y apoyaron la postura de Ferka con comentarios como: “Y no solo fue eso”, “Más pronto cae un hablador que un cojo”, “Ojalá no lo protejan”, “Me encanta que saque el cobre”, entre otros.

Hasta ahora, la postura de Rafa Mercadante sobre Manelyk González no ha sido comentada en las galas del programa y no se han mostrado a los granjeros, pero ya está generando debate en redes.

No te pierdas: ‘La granja VIP’ 2026: Kunno habla sobre “compartir marido”, ¿una indirecta muy directa para Ángela Aguilar?