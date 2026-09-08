La Coreañera confiesa pesadilla en el Ajusco: estuvo atrapada en una secta japonesa y temió por su libertad

Nadie esperaba que una de las participantes más carismáticas de La granja VIP 2026 escondiera una historia tan fuerte. Abigail Pak, mejor conocida como “la Coreañera”, confesó que años atrás terminó dentro de una presunta secta japonesa en el Ajusco, donde asegura que vivió aislada, sometida a extraños rituales y con una sensación constante de encierro que hasta hoy le dejó profundas secuelas emocionales.

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¿Qué reveló la Coreañera sobre la presunta secta japonesa donde estuvo encerrada en el Ajusco?

La Coreañera, cuyo nombre real es Abigail Pak, sorprendió a sus compañeros de La granja VIP 2026 al abrir su corazón y relatar una experiencia que marcó su vida. La influencer aseguró que durante una etapa de su juventud ingresó a una organización que con el tiempo identificó como una posible secta japonesa.

Según explicó, todo comenzó cuando encontró un programa que prometía ayudarla con una beca y cubrir los gastos de su viaje de regreso a México. En ese momento, la joven buscaba oportunidades para continuar su desarrollo académico y musical, por lo que aceptó la propuesta sin investigar demasiado.

"¿Por qué acabas en una secta? Porque no investigué muy bien y yo necesitaba sacar una beca para regresar a México”, relató. Lo que parecía una oportunidad académica terminó convirtiéndose, según su versión, en una experiencia que le dejó miedo y traumas relacionados con el encierro.

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¿Cómo terminó la Coreañera en una presunta secta japonesa tras buscar una beca para regresar a México?

La participante de La granja VIP 2026 explicó que estudió Lingüística y pensó que el programa funcionaba como una especie de servicio social relacionado con su formación profesional. Sin embargo, al llegar descubrió que la realidad era muy distinta a lo que imaginaba.

De acuerdo con su testimonio, la organización operaba desde una casa ubicada en el Ajusco y sus integrantes seguían una serie de dinámicas enfocadas en venerar a un supuesto fundador japonés. Ahí participaban en reuniones donde debían formar círculos, tomarse de las manos y repetir mensajes reproducidos por una bocina.

“Era como una escuela que adoraba a este señor y daban clases. Ponían una bocina y todos en un círculo, agarrados de la mano, repitiendo el audio”, recordó. También contó que algunos de esos mensajes incluían frases como: “Bendito sea nuestro fundador”, situación que la hizo sentir incómoda desde el principio.

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¿Por qué la Coreañera asegura que vivió encerrada y se sentía secuestrada en el Ajusco?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del relato de “la Coreañera” fue la sensación de falta de libertad que experimentó durante su estancia en el lugar. Aunque conservaba su teléfono celular, Abigail Pak afirmó que no podía salir libremente y que constantemente se sentía vigilada.

“Ellos como que me tenían ahí encerrada en la casa y cada que yo decía algo de: ‘Oigan, esto como que no me parece’, eran muy agresivos”, explicó la creadora de contenido. Según contó, cualquier cuestionamiento era recibido con hostilidad por parte de los responsables.

La influencer también reveló que ya tenía una vida social en México y que el aislamiento la afectó emocionalmente. “Yo no podía salir. Ya tenía una vida social aquí en México, pero ellos me tenían encerrada. Me sentía secuestrada, pero con tu teléfono”, confesó. Incluso aseguró que llegó a sospechar que las actividades de la organización podrían estar relacionadas con algún tipo de explotación, aunque aclaró que se trataba de una percepción personal basada en lo que vivió.

¿Cómo escapó la Coreañera de la presunta secta japonesa y quién la ayudó a recuperar su libertad?

La historia dio un giro cuando una mujer que había tenido contacto previo con el programa decidió ayudarla. Abigail recordó que ese momento representó un verdadero alivio después del miedo e incertidumbre que estaba atravesando.

“Yo, con mis maletas, me subí al carro. Cierra la puerta y me dice: ‘Yo soy normal. Conmigo puedes hacer lo que quieras’”, recordó. Para la joven, escuchar esas palabras significó recuperar una libertad que sentía perdida desde hacía semanas.

Con el paso del tiempo, esa mujer terminó convirtiéndose en una figura fundamental en su vida. De hecho, “la Coreañera” reveló que hoy la considera parte de su familia mexicana.

“Ella me dio tanta libertad que yo nunca regresé a esa oficina. Ya me zafé, me rescataron. Amo a mi familia mexicana” La Coreañera

Hasta ahora, la Coreañera no ha revelado el nombre de la organización, del supuesto fundador ni cuánto tiempo permaneció dentro de ese lugar. Tampoco ha informado si presentó alguna denuncia formal por los hechos. Sin embargo, su historia ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de La granja VIP 2026 , quienes ahora comprenden mejor una de las razones detrás de los temores que ha mostrado dentro del reality de TV Azteca.

¿Quién es la Coreañera, participante de La granja VIP 2026 que denunció una traumática experiencia de encierro?

La Coreañera, cuyo nombre es Abigail Pak, es una música, acordeonista y creadora de contenido estadounidense de padres surcoreanos. Nació en San Antonio, Texas, y creció entre distintas culturas.

Comenzó en la música desde pequeña y a los 13 años se acercó al piano clásico; posteriormente llegó a presentarse como solista en el Carnegie Hall de Nueva York. Con el tiempo descubrió su pasión por la música mexicana, especialmente la cumbia sonidera.

Actualmente vive en México y es conocida por fusionar sus raíces asiáticas con la cultura mexicana. Ha participado en festivales como Arre y ahora forma parte de La granja VIP 2026, donde ha conquistado al público con su personalidad y talento musical.