‘La Coreañera’ sufre ataque de ansiedad en la primera noche de La granja VIP 2026, ¿pidió su salida del reality?

Llegó el estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ y, con ello, nuevos momentos tensos, emotivos y polémicos protagonizados por los granjeros.

Apenas habían pasado unas horas desde el inicio del reality cuando las emociones comenzaron a sentirse a flor de piel. Así lo dejó ver Abigail Pak, mejor conocida como ‘la Coreañera’, quien sufrió un ataque de ansiedad y tristeza durante su primera noche en la competencia y no pudo contener el llanto.

¿Será que la joven música abandonará el reality?

Leer: La granja VIP 2026: ¡La Bebeshita sufre fuerte ataque de animal! ¿Conductora está herida? “Quítasela” | VIDEO

Abigail Pak, ‘La coreañera’ / Instagram

¿Por qué ‘la Coreañera’ sufrió un ataque de ansiedad en ‘La granja VIP’ 2026?

Durante las primeras horas después del inicio del reality, mientras todos convivían y conocían las instalaciones, Abigail Pak no pudo contener las lágrimas al extrañar a su familia y comenzar a asimilar que tendría que pasar un tiempo lejos de ellos.

‘La Coreañera’ confesó que sentía ansiedad, pues esta era su primera experiencia en un reality y todavía no lograba asimilar todo lo que implicaba estar dentro de la competencia.

Al verla afectada, Natalia Alcocer se acercó a la joven música para consolarla y recordarle que se trata de una experiencia temporal y que pronto volvería a estar con su familia. Asimismo, le ofreció su apoyo en caso de que volviera a sentirse ansiosa.

""Es que me siento bien rara, nunca había estado en un reality, y me está dando ansiedad.” Abigail Pak

“Claro que te va a dar ansiedad, porque no estás en tu casa, estás en un lugar donde no tienes el control. Nos dan ansiedad las cosas nuevas. (...) Y si no te gusta, lo organizamos y ya (...) Estás en un lugar nuevo, donde no conoces a la gente y qué bueno que lo dices, porque así podemos ayudarte. Todos los que estamos aquí, te podemos echar la mano.”, respondió Natalia.

Leer: Imelda Tuñón revela la verdadera razón por la que no entró a La granja VIP 2026; ¿tiene problemas legales?

¿‘La Coreañera’ pidió su salida de ‘La granja VIP’ 2026?

Aunque la joven se mostró muy vulnerable durante el inicio del reality, hasta el momento no ha expresado su deseo de salir ni ha pedido abandonar la competencia, por lo que continúa dentro de ‘La granja VIP’.

En redes sociales, algunos seguidores del programa han comentado que esta vulnerabilidad podría jugarle en contra durante la competencia, pues consideran que podría convertirse en un elemento débil dentro de la granja. Incluso, algunos opinan que sería mejor que abandonara el reality o que se convirtiera en una de las primeras eliminadas.

Sin embargo, todo ha quedado en comentarios de los espectadores, pues ‘la Coreañera’ no ha hablado sobre una posible salida del programa ni ha dado señales de querer abandonar la competencia.

Leer: ‘La granja VIP 2026’: ¿Quién se convirtió en el primer capataz del reality HOY, lunes 7 de septiembre?

Abigail Pak / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros peones de La granja VIP 2026?

Durante la primera noche de ‘La granja VIP’ 2026 también se definió quiénes serían los primeros peones de la temporada, un papel que implica tener trabajos dentro de la granja y dormir en el granero.

Los cuatro elegidos fueron



Fernando Lozada

Pascal Nadaud

Kevyn Contreras ‘Bicolor’

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’.

La decisión estuvo relacionada con la votación del público, pues Pimpinela Escarlata, Mario ‘Mono’ Osuna, Ivonne Montero y Manelyk González fueron los cuatro granjeros más votados y recibieron la responsabilidad de elegir a uno de sus compañeros para enviarlo al granero.

Hoy se definirá quién es el primer capataz de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ 2026.

Leer: Manelyk González acusa de ‘robo’ a Niurka tras coincidir en La granja VIP; revive turbio pasado en LCDLF