¿Niurka abandona ‘La granja VIP 2026’? Hace contundente reclamo a la conducción: “Me molesta”: VIDEO

Cuando se dio a conocer que Niurka Marcos sería una de las participantes de ‘La granja VIP 2026’, hubo mucha polémica en redes sociales. Si bien a algunos les emocionaba la noticia, otros decían que ya era “cansado verla” y hasta recordaron que ha tenido problemas con la producción de los realities en los que ha estado en el pasado.

Algunos creen que la historia podría repetirse. Y es que la llamada ‘Mamá Niu’ ya ha comenzado a quejarse del concurso de TV Azteca. Te contamos qué está pasando.

Lee: Niurka responde a Rey Grupero tras acusaciones de brujería vs. Rey Grupero, ¿lo admite?: “Solitos se joden”

Niurka en La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Por qué la participación de Niurka Marcos en ‘La granja VIP’ es tan controversial?

Como se sabe, Niurka Marcos ha estado en muchos realities en los últimos años. Desafortunadamente, ha mostrado una tendencia a quejarse de ellos. Ha acusado a la gran mayoría de cometer “fraude” y “orquestar su salida”.

Previo a ‘La granja VIP 2026’, la cubana participó en ‘La mansión VIP’ junto a su novio, Bruno Espino. Todo iba bien hasta que la famosa comenzó a quejarse de un supuesto favoritismo hacia ciertas compañeras.

Al final de la primera semana, se dio a conocer que Espino era el primer eliminado de la competencia. Niurka estuvo en desacuerdo con esto y decidió irse con él, no sin antes insultar el formato.

A raíz de esto, Marcos y ‘HotSpanish’, creador de ‘La mansión’, han estado en una guerra de declaraciones. Incluso se dijo que el influencer pensaba ejercer acciones legales contra la actriz para que dejara de hablar de su proyecto. Aunque nunca se confirmó esto, la cubana afirmó no tener miedo a una posible demanda.

El público de ‘La granja’ teme que la ex de Juan Osorio haga lo mismo con el concurso de TV Azteca y que, con el paso de las semanas, empiece a denunciar supuestos favoritismos.

No te pierdas: Ninel Conde se deslinda de enemistad con Niurka y le vedette le lanza tremendo mensaje, ¿nuevo pleito?

Niurka ha tenido problemas en los realities / Redes sociales

El reclamo de Niurka Marcos a la producción de ‘La granja VIP 2026’

Momentos antes de pasar a la prueba del capataz en ‘La granja VIP 2026’, Niurka Marcos expresó su molestia porque la producción no la dejó entrar con lentes de sol. Señaló que esto era algo injusto, ya que había visto a otros concursantes utilizarlos, asegurando que, al menos en su contrato, le prohibía usar este tipo de accesorios.

“A mí me dijeron que no podía traer lentes de sol. A mí me dijeron que no podía. El acuerdo. A mí me pusieron en mi documento que no podía traer lentes de sol”. Niurka

Ante esto, Natalia y Mónica le dijeron que a ellas sí les permitieron entrar con lentes, pero le explicaron que eran especiales para la vista. Esta última incluso le recomendó que pidiera unos diferentes: “También quiero lentes”, puntualizó.

Este momento dio mucho de qué hablar en redes sociales. Los internautas escribieron comentarios como:

“Ya empezó, siempre hay algo que la producción les prohíbe a ella y a los demás, no según ella”.

“Ya se había tardado”.

“Niurka no entiende que debe pelear con los granjeros NO con los productores”

“Ya va a empezar de alucinada”

“Ya sáquenla”

“Toda desagradable y con cara de asco”

“Todo por unos lentes de sol”

Hasta ahora, la producción no ha dicho nada acerca de la queja de Niurka. En tanto que muchos siguen considerando que su reclamo es “tonto”.

Niurka Marcos arremete contra la producción porque le prohibieron ingresar lentes de sol y vió a algunos que sí los llevaron a la granja😭#LaGranjaVIP pic.twitter.com/X7n2w89Pi5 — nacho con O (@NachoConO) September 7, 2026

¿Qué participantes están en ‘La granja VIP 2026’?

El pasado domingo 6 de septiembre, se estrenó la segunda temporada de ‘La granja VIP’. Entró un total de 19 participantes. Se anunció que el último concursante se daría a conocer en los últimos días, pero se dejó un muñeco en su representación.

Además de Niurka, los que ingresaron fueron:

Manelyk González Carlos Trejo Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ Fernando Lozada ‘La Pimpinela Escarlata’ Pascal Nadaud ‘Mono’ Ozuna Ivonne Montero Natalia Alcocer Abigail Kim ‘la Coreañera’ Kevyn Contreras Kenny Áviles Rafa Mercadante Azalia Ojeda Julio Camejo Kunno María Karunna Mónica Escobedo

Mira: ¿Niurka Marcos hace brujería en La Mansión VIP? Señalan extraño gesto con sus compañeros en el reality