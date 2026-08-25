Ninel Conde se deslinda de enemistad con Niurka y le vedette le lanza tremendo mensaje, ¿nuevo pleito?

Luego de que Ninel Conde revelara que le gustaría tener un bebé, el ‘bombón asesino’ también retomó su supuesta enemistad con Niurka Marcos, quien no se quedó callada tras escuchar las declaraciones de la actriz y cantante. ¿Revivieron la polémica? ¡Te contamos los detalles!

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Ninel Conde desmiente enemistad con Niurka. / Redes sociales

¿Cómo inició la enemistad entre Ninel Conde y Niurka Marcos?

Durante sus inicios en el mundo del entretenimiento, Ninel Conde y Niurka Marcos tuvieron una relación cercana que se transformó en una amistad debido a que coincidieron en diferentes proyectos; sin embargo, diversos incidentes ocasionaron un distanciamiento.

Con el paso del tiempo, la fractura de la relación se convirtió en un tema mediático a raíz de algunas declaraciones. En una ocasión, la vedette confesó que el ‘bombón asesino’ la dejó fuera de la obra ‘Baño de mujeres’, asegurando que no era la primera vez que ponía exigencias para permanecer en un proyecto.

“Yo estuve en un día muy doloroso en tu vida que fue el fallecimiento de tu mamá; ahí estuve contigo apretando tu mano y después de eso tu inseguridad”, expresó Niruka.

Mientras que Conde se mantuvo al margen de la situación hasta su reciente programa. ¿Qué dijo sobre Niurka?

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¿Niurka Marcos y Ninel Conde siguen en enemistad? / Especial

Ninel Conde habla sobre Niurka Marcos en su programa: ¿qué dijo sobre la vedette?

Durante el programa ‘Ninel Conde, sin filtro’, el ‘bombón asesino’ se deslindó de su supuesta enemistad con Niurka Marcos; incluso aseguró que eran amigas. “Ella era mi amiga, ella estuvo en el velorio de mi mamá”, confesó.

De acuerdo con la actriz de ‘Fuego en la sangre’, desconoce el momento en que su relación con la vedette se quebró y ahora habla en su contra. “Yo no sé, a mí me gustaría, me encantaría que ella me dijera: ‘Oye, no me gustó eso’”.

En el breve clip que circula en redes, Ninel Conde asegura que nunca ha hablado mal de su colega pese a que ella le ha ‘tirado’ en muchas ocasiones. “A veces uno hace cosas de las que no se da cuenta que incomodan, pero que yo sepa, yo nunca he hecho algo que la incomode”, concluyó.

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¿Qué dijo Niurka sobre las palabras de Ninel Conde y su ‘enemistad’?

Luego de que el video de Ninel Conde, participante de Top chef VIP, se deslindara de su enemistad con Niurka Marcos en su programa, la vedette se pronunció al respecto y reveló la verdadera razón por la que se distanció del ‘bombón asesino’.

De acuerdo con la actriz de ‘La fea más bella’, su distanciamiento comenzó cuando ella estaba en ‘Perfume de gardenia’ y Conde en ‘Aventurera’; fue en ese entonces cuando surgió la frase de "¿Tú bailas?”, ya que ella aseguró que su colega no bailaba y criticó al equipo de la puesta en escena por no cuidarla.

Ninel Conde y su rivalidad con Niurka. / Redes sociales

“Ella no se dio cuenta o no entendió el mensaje y se sintió agredida y me mandó un mensaje minimizando y ofendiéndome. Fue cuando dijo: ‘Me preocuparía si me viera Beyoncé o Madonna, pero está’, y fue ahí donde me fui como hilo de media. Aparte, yo hablo cuando me buscan la lengua”. Niurka.

Finalmente, Niurka Marcos dejó claro que está dispuesta a terminar su enemistad con Ninel Conde; incluso aseguró que en más de una ocasión le ha propuesto trabajar juntas, pero no se ha concretado el proyecto.

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