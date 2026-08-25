Niurka defiende a Victoria Ruffo tras polémica sobre hija de Eugenio Derbez y ¿la apoya? “Niños nacen feitos”

Las palabras de Victoria Ruffo sobre la presentación artística de la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han generado una fuerte controversia. Tras la ‘funa’ a la ex del actor, ahora es Niurka quien decide defender a la primera actriz. ¿Qué dijo?

Victoria Ruffo habló sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra / Redes sociales

¿Victoria Ruffo dijo que la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es fea?

La polémica declaración de Victoria Ruffo surgió cuando fuera cuestionada sobre las críticas a la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, tras su debut artístico durante un concierto de ‘Sentidos opuestos’ en el Auditorio Nacional.

Aunque la actriz intentó defender a la menor ante los comentarios sobre su apariencia física, sus declaraciones generaron una nueva controversia al afirmar que, a esa edad, los niños atraviesan una etapa en la que, según sus propias palabras, “ están re feos ”:

Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre. Victoria Ruffo

El comentario fue suficiente para que comenzaran a atacar a la actriz, asegurando que opinar sobre cuerpos ajenos es malo, y peor aún tratándose de una niña.

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Victoria Ruffo habló de la hija de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Por qué Niurka defendió a Victoria Ruffo sobre la polémica con la hija de Eugenio Derbez?

Durante un encuentro con medios, Niurka habló sobre la ‘funa’ que está sufriendo Victoria Ruffo tras sus comentarios acerca del debut de la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Más allá de hablar de la pequeña o defender la postura de las redes sociales, la cubana respaldó a Ruffo, afirmando que sus palabras son ciertas y que a cierta edad algunos niños “no son tan agraciados”:

Todos los que están ‘funando’ a Vicky Ruffo... sí. Hay niños que nacen feitos y luego se componen, con la pena. Sorry for everybody. Y si no quieren entenderlo, estudien, infórmense, lean, googleen y desapend*jense. Dejen de estar haciendo un p*do. Niurka

Internautas también aceptaron que la idea de Niurka no es del todo incorrecta, pues en sus testimonios creen que sí llega a pasar:



“ Si nacen feos, con el tiempo cambian. Otros nacen lindos y se ponen horribles ”,

”, “ Nunca me ha caído bien, pero esta vez estoy de acuerdo con ella ” y,

” y, “ Es correcto ”.

Aún así, la otra parte de las opiniones creen que eso no da derecho para hablar sobre el físico de los demás. ¿Tú qué opinas?

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Váyanse todos a la goma, a mi chiquita @victoriaruffo31 no me la estén atacando ✊🏻



(Niurka Rufferaaaaa💋) pic.twitter.com/mSplSdFQ7t — Ario🥂 (@arioglezz) August 25, 2026

¿Yolanda Andrade también defendió a Victoria Ruffo?

La respuesta concreta es: NO. Yolanda Andrade recurrió a sus redes sociales para responder a Victoria Ruffo, publicando una imagen del rostro de la actriz junto con un mensaje que usuarios interpretaron como una burla y una crítica directa a las polémicas declaraciones:

¡Victoria Ruffo, con los niños no! Habla de tus otros hijos, ya están grandes para cualquier conversación. Yolanda Andrade

Andrade reiteró que la menor no debería convertirse en tema de discusión por su apariencia física, especialmente debido a que se encuentra en una etapa de crecimiento y de importantes cambios:

Saludos Sra. Victoria Ruffo. Opinión Yolanda Andrade: Porque quiero, y una vez más, con los niños no. Mejor hablamos de la obesidad. Yolanda Andrade

De hecho, Alessandra Rosaldo también dio su opinión al respecto acerca de lo dicho por Victoria Ruffo, otro hecho totalmente polémico durante los últimos días.

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