¿Hija de Lupillo Rivera celebra ruptura de su papá? Ayana es cuestionada y asegura: “Quería distancia de ella”

La reciente ruptura entre Lupillo Rivera y Taína Pimentel no solo generó reacciones entre sus seguidores, sino que también personas cercanas al cantante dieron su opinión. Ayana Rivera, hija del intérprete, compartió su opinión sobre el final de la relación y recordó algunos detalles. ¿No la quería?

Lupillo Rivera y Taína Pimentel terminaron su compromiso / Redes sociales y canva

¿Cómo anunciaron Lupillo Rivera y Taína Pinentel el fin de su compromiso?

Taína Pimentel, ahora expareja de Lupillo Rivera, fue la primera en hablar sobre el fin de su relación mediante un comunicado publicado en redes sociales, donde reconoció que atraviesa una etapa complicada.

Aunque no dio a conocer las razones que llevaron a la pareja a separarse, dejó entrever que ha sido un proceso difícil y solicitó respeto y comprensión ante este momento:

Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones. Taína Pimentel

Por otro lado, Taína también expresó su agradecimiento por la historia que compartió con Lupillo Rivera y por los momentos felices que vivieron juntos, asegurando que seguirá teniendo cariño por el cantante:

Me quedo con los momentos vividos (...) Con todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos. Taína Pimentel

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo porque semanas antes la pareja había afirmado que su compromiso seguía adelante, pese a los rumores sobre una posible ruptura.

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Taína Pimentel confirma ruptura de Lupillo Rivera / IG: tainapimentelofficial

¿Hija de Lupillo Rivera feliz por el fin del compromiso de su padre y Taína Pimentel?

La hija de Lupillo Rivera reaccionó en una publicación compartida por el periodista Javier Ceriani, misma que daba a conocer el fin de la relación del cantante con Taína Pimentel.

En dicho comentario, Ayana Rivera recordó que anteriormente había tenido un desencuentro indirecto con Taína Pimentel, y que nunca tuvo una relación cercana con ella:

Lo que no me gustó fue que esta morra me pintó súper mal en un programa cuando ni siquiera me conocía. ¿Y todo por qué? Porque se enojó conmigo cuando mis fans me preguntaron si me llevaba bien con ella y yo simplemente contesté con honestidad que prefería mantener mi distancia y no ser tan cercana a ella. Ayana Rivera, hija de Lupillo Rivera

Además, Ayana afirmó que era Taína quien presuntamente tenía una actitud “retadora”, inventando discusiones que, según su versión, nunca ocurrieron.

Tras esto, la hija de Lupillo intentó hablar en el programa donde Taína la acusó, pero aún cuando ella ofreció todas las pruebas, no tuvo respuesta y no logró “mostrar las mentiras” que la entonces pareja de su padre decía:

Lo peor es que en enero o febrero de 2026 quería que diera una entrevista con este programa hablando de lo bien que nos llevábamos, ¡cuando ni siquiera la había conocido en persona! Ayana Rivera

Más allá de lamentar la situación, parece que Ayana no se dice triste ante la situación, más aún porque su “relación” con Taína no fue la mejor.

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Hija de Lupillo Rivera habla de su padre y Taína Pimentel / Redes sociales y canva

¿A qué se dedica Ayana Rivera, hija de Lupillo Rivera?

La hija de Lupillo Rivera, Ayana, se dedica principalmente a la creación de contenido y a desarrollar su presencia en redes sociales. Aunque pertenece a una familia muy ligada al regional mexicano, su carrera no está relacionada a la música.

También ha estado relacionada con proyectos de entretenimiento y apariciones públicas junto a la familia Rivera.

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