Lupillo Rivera confesó que mantuvo por años a un hijo que no era suyo: “Me dolió mucho”

Recientemente, Lupillo Rivera declaró que intentará revertir la vasectomía para poder tener un hijo con su esposa, Taína Pimentel.

El cantante tiene un episodio difícil en la paternidad, pues ha revelado que durante mucho tiempo mantuvo a un hijo que resultó no ser suyo. ¿Cómo fue que lo descubrió? Te platicamos.

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Lupillo Rivera / Foto: IG/lupilloriveraofficial

¿Quién es el hijo que Lupillo Rivera mantuvo durante años y resultó no ser suyo?

Se sabe poco sobre la identidad del hijo que Lupillo Rivera creyó suyo durante varios años, pero que posteriormente descubrió que no tenía un vínculo biológico con él.

En una entrevista para El minuto que cambió mi destino, el cantante contó que, durante su primer matrimonio, tuvo un romance fuera de la relación del que nació un niño llamado José. Esta situación provocó una fuerte crisis en su matrimonio y terminó con la separación y divorcio de aquella relación.

“Tuve un hijo fuera del matrimonio que después salió mentira, que no era mi hijo. Causó el divorcio... A mí me dolió mucho porque no se merecía eso.” Lupillo Rivera

El hermano de Jenni Rivera declaró que estuvo a cargo económicamente del menor hasta que cumplió 18 años, incluso después de haber descubierto que no existía un lazo de sangre entre ambos. Sin embargo, aseguró que durante ese tiempo mantuvo su compromiso y responsabilidad con él.

“Lo mantuve 18 años, toda la vida... Sí lo quiero, no puedo decir igual que a mis hijas pero sí lo quiero, lo extraño.” Lupillo Rivera

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¿Cómo se enteró Lupillo Rivera de que José no era su hijo?

Según relató el cantante, fue gracias a su entonces esposa, Mayeli Alonso, que descubrió la verdad. De acuerdo con Lupillo Rivera, mientras ella estaba embarazada, lo convenció de realizarse una prueba de ADN para confirmar si el bebé que esperaban sería su primer hijo o si José realmente era su primogénito.

La prueba se realizó cuando el niño tenía 12 años y los resultados determinaron que no existía un vínculo genético entre ambos. Sin embargo, por el cariño que le tenía y con la intención de mantener su responsabilidad, el intérprete decidió continuar apoyándolo económicamente hasta que alcanzó la mayoría de edad.

Después de ese momento, Lupillo Rivera reveló que ya no ha tenido contacto con el joven; no obstante, aseguró que lo extraña y que conserva un gran cariño por él debido a los años que compartieron juntos.

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Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿Quiénes son los hijos de Lupillo Rivera?

‘El toro del corrido’ ha creado una familia numerosa, pues es padre de seis hijos, cinco mujeres y un hombre, frutos de sus matrimonios con María Gorola y Mayeli Alonso:

Ayana Rivera

Abigail Rivera

Angélica Rivera

Areana Rivera

Lupita Rivera

L’rey Rivera, único hijo varón de Lupillo

Todo apunta a que Lupillo quiere expandir su familia y linaje, pues ya está en sus planes la paternidad con su actual esposa, Taína Pimentel.

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