Victoria Ruffo responde a polémica por comentario sobre hija de Eugenio Derbez y asegura: “No me arrepiento”

Victoria Ruffo realizó un par de declaraciones sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, que generaron una ola de críticas en redes sociales. La actriz había sido cuestionada por el debut artístico de la joven y utilizó un comentario que rápidamente se volvió viral.

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Victoria Ruffo Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la hija de Eugenio Derbez que desató la polémica?

La polémica entre Victoria Ruffo y la familia Derbez surgió después de que la actriz fuera cuestionada sobre el debut artístico de la, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, durante una presentación en el Auditorio Nacional.

Al responder, Victoria Ruffo comentó que la menor se encontraba en una etapa complicada de crecimiento y señaló:

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones”. Victoria Ruffo

Sin embargo, la actriz también destacó las habilidades artísticas de la menor, al agregar: “Pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. A pesar de ello, la frase fue ampliamente criticada en redes sociales y generó reacciones inmediatas entre seguidores de la familia Derbez.

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Cómo respondió Victoria Ruffo a las críticas por sus comentarios sobre la hija de Eugenio Derbez?

Ante la ola de comentarios negativos, Victoria Ruffo fue abordada nuevamente por la prensa y aprovechó para aclarar el sentido de sus palabras. La actriz aseguró que nunca tuvo la intención de atacar a la hija menor de Eugenio Derbez.

Victoria Ruffo “Yo tengo un humor muy bonito, me llevo muy bien con todo el mundo, pero luego me hacen preguntas también de gente que la verdad me viene valiendo…, entonces contesto por ser ustedes, por llevar una plática amena, pero la verdad me meten en cada problemón”.

La protagonista de La madrastra, Corona de lágrimas y Simplemente María lamentó que sus declaraciones fueran sacadas de contexto y explicó que hablaba de una etapa que, según ella, viven muchos niños durante su crecimiento, incluyendo sus propios hijos.

¿Victoria Ruffo se arrepiente de sus declaraciones sobre la hija de Eugenio Derbez?

Una de las preguntas que más llamó la atención durante el encuentro con reporteros fue si Victoria Ruffo se arrepentía de sus declaraciones sobre la mejor del clan Derbez. La respuesta de la actriz fue contundente y sin titubeos.

“Yo nunca me arrepiento de nada porque no digo nada malo”, respondió frente a los medios de comunicación, dejando claro que considera que sus palabras fueron malinterpretadas por parte del público.

Además, insistió en que su comentario no iba dirigido exclusivamente a la niña. “Mis niños estaban refeos cuando estaban chiquitos pero se compusieron; y yo estaba también muy feita de chiquita pero me compuse bastante”, dijo entre bromas. Posteriormente añadió: “Ya no me hagan hablar ni decir tonterías porque la verdad sí digo muchas tonterías en el camino”.

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Redes sociales

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre los comentarios de Victoria Ruffo hacia su hija?

Mientras la polémica seguía creciendo en redes sociales, Alessandra Rosaldo también fue cuestionada por los medios acerca de las declaraciones de Victoria Ruffo sobre su hija.

La cantante y esposa de Eugenio Derbez prefirió mantenerse al margen del conflicto y dejó claro que no le interesa opinar sobre otras personas.

“No sé, no tengo nada que opinar. A mí no me gusta opinar de otras personas, entonces no tengo nada que opinar”. Alessandra Rosaldo

Cuando los reporteros insistieron sobre el tema, Alessandra Rosaldo reafirmó su postura y señaló: “Menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. No, no... sin mensaje ni nada que opinar”.

La intérprete también explicó que la menor del clan Derbez no tiene acceso a redes sociales, por lo que no está expuesta directamente a los comentarios negativos que suelen surgir en Internet. Según explicó, la menor es consciente de que existen críticas en el mundo digital, pero no participa activamente en esas plataformas.

“Ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente, y además está muy consciente de la cantidad de enojo que hay ahí afuera y muy consciente también de que al que tira mi..rda, mi..rda le cae” Alessandra Rosaldo