José Eduardo Derbez responde si le afectaría divorcio entre Victoria Ruffo y Omar Fayad

Desde hace unas semanas, Victoria Ruffo ha desatado polémica, debido a su matrimonio con Omar Fayad, quien podría mudarse a Noruega, tras ser propuesto como embajador de México en dicho país.

Además, previo al anuncio de su posible nombramiento, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, aseguró que Victoria Ruffo y Omar Fayad estaban en planes de divorcio. Hasta el momento esta información ha sido desmentida por Victoria Ruffo y por José Eduardo Derbez.

Ahora, el actor responde a la pregunta expresa de si le afectaría una separación entre Victoria Ruffo con Omar Fayad, con quien lleva casada 22 años.

Omar Fayad y Victoria Ruffo llevan 22 años de matrimonio / Instagram

“Yo te puedo decir. Si no me afectó el divorcio de mis papás, pues no me afectaría la otra. Yo a Omar lo quiero mucho. Es un gran amigo, pero sí, no es verdad, y están felices”, expresó en entrevista a los medios.

El intérprete mostró su apreció a Fayad y afirmó que ha sido una segunda figura paterna: “Sí fue como un segundo padre. Omar siempre supo que yo tenía mi papá, pero él siempre fue como una figura paterna y seguimos siendo una familia muy linda”.

Facebook: Omar Fayad

¿Victoria Ruffo dice adiós a las telenovelas por Noruega?

“Ella está feliz, contenta en su gira de teatro. Tengo entendido que no se va, pero si se fuera, podría hacer telenovelas. O sea, no sé si se va o no, pero va y viene”, dijo.

Victoria y José Eduardo llevan una relación muy sólida, la cual es permite entenderse de gran manera / Instagram: @victoriaruffo

El actor aclaró que tampoco tendría problema en que su madre se mudara a Noruega: “Estaría muy sabroso irme a visitarla allá”, respondió en broma, mientras reiteró que su madre y Omar Fayad siguen felices en pareja.