Victoria Ruffo reacciona a las críticas que recibe la hija menor de Eugenio Derbez: “Están re feos a esa edad”

Después de que Victoria Ruffo dejara las diferencias con Eugenio Derbez en el pasado, la ‘Queen de las telenovelas’ fue cuestionada sobre los comentarios negativos que surgieron tras el debut de la menor junto a Alessandra Rosaldo. ¿Desaprueba las críticas? ¡Te contamos los detalles!

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Victoria Ruffo es cuestionada sobre el debut de la hija menor de Eugenio Derbez. / Redes sociales

¿Cómo fue el debut de la hija menor de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo?

Durante el regreso de Sentidos Opuestos al Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Alessandra Rosaldo estuvo acompañada de su hija menor en el escenario. A través de diversos clips que circulan en redes, se observa a la pequeña como parte del equipo de bailarines.

Ante la emoción que desbordó la cantante por estar con su hija, la intérprete de ‘Dónde están’ fue cuestionada por la prensa a su salida del recinto, donde compartió el sentimiento que vivió al ver a su menor en el escenario y la reacción de Eugenio Derbez.

“Yo la vi muy feliz. Yo la vi muy sonriente. Y yo, bueno, o sea, para mí fue el sueño hecho realidad mío, de mamá. Fue su debut”, compartió Alessandra Rosaldo, quien también reveló que había sido idea de su compañero Chacho Gaytán.

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Alessandra Rosaldo cantó junto a su hija en el Auditorio Nacional. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre el debut de la hija menor de Eugenio Derbez en el Auditorio Nacional?

Después del debut de la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quien se ha visto vulnerable tras la muerte de su papá, Jaime Sánchez, las críticas hacia la pequeña no se han hecho esperar. Además de la familia Derbez, quien parece desaprobar completamente los comentarios negativos es Victoria Ruffo.

En un reciente encuentro con la prensa, la protagonista de ‘La madrastra’ aseguró que le da gusto ver a Eugenio Derbez estar al pendiente de su hija menor, tanto como lo está de los mayores: “Está viejito, pero ya aprendió algo”, dijo entre risas, y sobre las críticas, agregó:

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo reacciona a los señalamientos y críticas que ha recibido Aitana, hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, tras presentarse con su madre en el escenario. 💥👀



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¿Cuándo fue la primera vez que Victoria Ruffo defendió a la hija menor de Eugenio Derbez?

Esta no sería la primera vez que Victoria Ruffo se pronuncia sobre las críticas a la hija menor de Eugenio Derbez. Meses atrás, cuando Vadhir compartió un video cantando junto a la pequeña, los comentarios negativos no se hicieron esperar.

Fue en ese entonces cuando la actriz de ‘Corona de lágrimas’ y ‘Simplemente María’ desaprobó completamente las críticas. “Yo creo que con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”, enfatizó.

De esa forma, reflexionó sobre la exposición mediática de los menores cuando tienen papás famosos, asegurando que tienen derecho a vivir tranquilos. “A pesar de que tengan padres famosos o que haya cámaras, lo que sea, tratar de llevarles una vida más normal”, concluyó.

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