Mamá de Alessandra Rosaldo rompe el silencio; destapa su verdadera relación con Eugenio Derbez; ¿aún lo rechaza?

Meses después de que Alessandra Rosaldo dejó entrever que su mamá no quería a Eugenio Derbez al inicio de su relación, la actriz fue captada junto a la señora Gabriela Barrero, quien se sinceró sobre las confesiones que hizo su hijas en el podcast ‘Entre hermanas’. ¿Sigue desaprobando su relación? ¡Te contamos los detalles!

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Mamá de Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre su relación con Eugenio Derbez. / Redes sociales.

¿Por qué la mamá de Alessandra Rosaldo no quería a Eugenio Derbez?

Fue a principios de marzo de 2026 cuando Alessandra Rosaldo causó revuelo al confesar en el podcast ‘Entre hermanas’ la reacción que tuvo su mamá al enterarse de que Eugenio Derbez le pediría matrimonio a su hija.

De acuerdo con la vocalista de Sentidos Opuestos, en un principio su mamá se negó a participar en la propuesta de matrimonio que tenía planeada el actor de ‘La familia P. Luche’, pues llegó a ver a su hija muy afectada por su ruptura previa.

“Mi mamá le dijo: ‘Lo siento, Eugenio, no voy a participar’ (…) O sea, mi mamá me vio con el corazón roto, mal, me vio llorar durante mucho tiempo y le puso el límite”. Alessandra Rosaldo

Cabe mencionar que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez iniciaron su relación en 2006, pero tuvieron una fuerte crisis que llevó a la actriz a terminar con él tras replantear lo que quería en un futuro; sin embargo, al retomar su relación, decidieron llegar al altar.

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Mamá de Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre su relación con Eugenio Derbez. / Mezcalent

¿Qué piensa la mamá de Alessandra Rosaldo actualmente sobre Eugenio Derbez?

En medio de la controversia entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo, la actriz y cantante fue captada en el aeropuerto junto a su mamá, quien fue cuestionada sobre su supuesto rechazo al comediante antes de casarse con su hija.

Según explicó la señora Gabriela Barrero, cuando Alessandra le presentó a Eugenio Derbez como su novio, la idea no le agradó del todo debido al pasado amoroso del actor, pues en ese entonces ya se había convertido en padre de Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez. Sin embargo, ahora su idea ha cambiado completamente:

“Fue cuando se conocieron, al principio me pareció que no era el indicado, puesto que tenía tres hijos con tres diferentes señoras, pero lo fuimos conociendo y, por supuesto, me compró. Es un amor, lo quiero mucho y vengo de estar con él disfrutando todo su éxito”. Gabriela Barrero, mamá de Alessandra Rosaldo

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¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez a las declaraciones de la mamá de Alessandra Rosaldo?

En ese mismo encuentro, Gabriela Barrera también fue cuestionada sobre la reacción que tuvo Eugenio Derbez al escuchar que no le parecía el indicado para su hija. Según contó la señora, el actor no le dio importancia a ese tema. “No, yo creo que no escuchó eso. No le dio importancia”.

Alessandra Rosaldo respaldó las palabras de su mamá y mencionó que el intérprete de ‘No se aceptan devoluciones’ suele no prestarle atención a muchas cosas que se dicen porque sabe que, en su mayoría, son sacadas de contexto”.

“Exacto, Eugenio no le da importancia a muchas de las cosas que se dicen. Además, sabe que muchas son sacadas de contexto”. Alessandra Rosaldo

Por ahora, Eugenio Derbez no ha hablado directamente sobre las declaraciones de la mamá de Alessandra Rosaldo, quien aseguró que ya son cosas del pasado.

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