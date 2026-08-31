Dalílah Polanco habla de las críticas a la hija de Eugenio Derbez, su ex, por su físico: “No le den atención”

Las críticas y burlas en redes sociales sobre la hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Debrez continúan, y ahora es Dalílah Polanco, expareja del actor, quien habla al respecto y lanza un fuerte mensaje sobre la menor. ¿Qué dijo exactamente?

Dalilah Polanco habla de la hija de su ex, Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuáles son las críticas sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

La polémica en torno a la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo surgió luego del debut artístico de la pequeña durante un concierto de Sentidos opuestos.

Lamentablemente, muchos señalaron su físico, asegurando que los rasgos del actor predominan “negativamente” en el rostro de la niña, algo que fue reprobado por muchos internautas.

Victoria Ruffo se unió a la polémica, al ser cuestionada sobre este tema, la actriz alimentó aún más la controversia, mencionando que algunos niños están “menos agraciados":

Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre. Victoria Ruffo

Estas declaraciones hicieron que Victoria Ruffo se convirtiera nuevamente en blanco de críticas, mientras la polémica aumentaba y comenzaba a involucrar también a algunos miembros de la familia de Eugenio Derbez.

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Victoria Ruffo habló de la hija de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué opina Dalílah Polanco, ex de Eugenio Derbez, sobre las críticas a la hija del actor?

En un reciente encuentro con la prensa, Dalílah Polanco fue cuestionada sobre la reciente polémica que envuelve a la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, relacionada con su físico.

Ante esto, la actriz lamentó que el ‘hate’ la esté alcanzando, y que debe de tomarse “de quien viene” y hasta habría que aprovecharlo:

El hate no es correcto. Pero hay que empezarlo a ver como factura, porque el hate te hace facturar. Denle la vuelta a la moneda, no se preocupen por el hate, no le den atención. Tomen las cosas de quién viene, que no sabemos de quién viene, porque luego de repente son máquinas (bots). Dalílah Polanco

Además, agregó que, más allá de tratarse de la hija de Eugenio Derbez, el hate no debería existir, pero luego responde a las frustraciones que tiene la gente:

Es lamentable que la gente vomite sus frustraciones encima de quien sea, eso es lamentable. (...) Lo que deben de hacer es enseñarle a toda la gente que eso te sirve para facturar. No tocarte el corazón con cosas que ni siquiera deberían de importarte. Dalílah Polanco

Para finalizar su idea, Dalílah Polanco insistió en que esta experiencia deben utilizarla a su favor, como una oportunidad o ventaja para poder hacer dinero. ¿Tú qué opinas?

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¿Cómo defendió Alessandra Rosaldo a su hija, tras la ola de críticas por su físico?

Después de las declaraciones de Victoria Ruffo acerca de la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, fue la propia cantante quien reaccionó ante la situación.

Al ser cuestionada por los medios, Alessandra Rosaldo aseguró inicialmente no estar enterada de la controversia, pero finalmente decidió pronunciarse al respecto:

A mí no me gusta opinar de otras personas, entonces no tengo nada que opinar... Menos voy a opinar sobre hijos ajenos, imagínate. No, no... sin mensaje ni nada que opinar. Alessandra Rosaldo

Agregó también que la niña no tiene redes sociales, por lo que las palabras y la controversia no le afectan a su hija, eso sí, enviándole un mensaje indirecto a Victoria:

Ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente, y además está muy consciente de la cantidad de enojo que hay ahí afuera y muy consciente también de que al que tira mi*rda, mi*rda le cae. Alessandra Rosaldo

Otra de las controversias que ha rodeado recientemente a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo está relacionada con los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Se llegaba a especular un posible divorcio. ¿Real?

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