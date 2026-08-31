Gema Garoa es expuesta con el precio de su vestido tras explotar vs. Mariana en LCDLFMX 2026: “Lo más naco”

Tras la salida de Luis Chaparro de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa regresó a la competencia sin miedo a soltar una serie de comentarios contra el look de Mariana en medio de la tensión que se vivió en la sala de nominados. ¿Hay nueva rivalidad en el reality? ¡Te contamos los detalles!

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Gema Garoa enciende la polémica en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Gema Garoa sobre Mariana en La casa de los famosos México 2026?

En medio del supuesto fraude que ocurrió en La casa de los famosos México 2026 con la eliminación de Luis Chaparro, la tensión entre Gema Garoa y Mariana va en aumento dentro del reality 24/7.

Todo comenzó desde la dinámica de las éticas, donde se describieron con adjetivos negativos una sobre la otra, lo que se volvió evidente durante la quinta gala de eliminación. Sin embargo, el debate entre el público creció cuando Garoa fue salvada y en su reencuentro con Aldo Rendó arremetió contra su compañera.

¿Gema Garoa tiene nueva rival en LCDLFM? / Redes sociales

Mientras Rendón le comentaba que, tras los comentarios que mostraron en la gala, la ignoró completamente, la actriz se fue contra su look, al señalar que su vestido era “lo más naco que han visto sus ojos”, declaraciones que invadieron las redes de inmediato.

“Aparte del vestido más naco y horrible, el vestido que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos”. Gema Garoa

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“El vestido más naco y horrible, el vestido que trae Mariana es el más naco que han visto mis ojos, parece de casa sharon de McAllen” 😭 — Lo que pensará Gema Garoa de los outfits que se trae Flor Vigna JAKSKSK🙏🏼#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/uvunveDdMQ — nacho con O (@NachoConO) August 31, 2026

Tras comentarios de Gema Garoa, exhiben el precio del vestido que usó Mariana en LCDLFM 2026

Ante el debate que surgió en redes por el polémico comentario de Gema Garoa sobre el vestido de Mariana, la cuenta de Instagram de Iovanny R. Elizondo dio a conocer el precio de cada uno de los diseños que usaron las famosas.

De acuerdo con la cuenta, Mariana lució un diseño de 3 mil dólares, mientras que la actriz mexicana apostó por algo más sencillo, al usar un vestido de 17 mil pesos. Pese a la diferencia que hay en los costos, usuarios señalaron que no se trata del precio, sino de qué tan bien queda en cada persona. Algunos de los comentarios que se leen hasta ahora son:



“Ahora resulta que la colgada de la Gema es estilista y sabe de moda”,

“ El vestido no le favorecía a Mariana; en otras ocasiones se ha visto mucho mejor ”,

”, “Ejemplo claro de que el vestido no te hace”,

“Ya sacó su verdadera cara. Demasiada soberbia” y

“Que maravilla que lo único malo que tengan que decir de Mariana sea sobre su vestido”.

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¿Cuál fue la reacción de Mariana al comentario de Gema Garoa sobre su vestido?

Hasta ahora, Mariana no se ha pronunciado directamente sobre el comentario de Gema Garoa, aunque usuarios en redes aseguran que sí lo escuchó. Sin embargo, horas después de lo ocurrido, la habitante señaló: “Ella... es bonita, es lo único que tiene”.

Pese a que Mariana no ha abordado la polémica, personas externas al reality no han dudado en reaccionar, tal es el caso de Felipe Alvarado, diseñador del vestido que lució la habitante. A través de sus redes, dio a conocer que se trata de un diseño creado en 2022, el cual fue usado por Lupita Jones meses después en un evento de Mexicana Universal Zacatecas.

Mientras el debate sigue en redes, la tensión entre las habitantes de La casa de los famosos México va en aumento y el público se mantiene atento a sus estrategias tras la salida de Luis Chaparro.

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