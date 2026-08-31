¿Luis Chaparro no era el eliminado de LCDLFM 2026? Error de la producción y novia desatan rumores: VIDEO

“Un nuevo fraude en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue confirmado”, al menos es lo que se dice en redes sociales tras la reciente eliminación de Luis Chaparro.

La teoría se ha visto reforzada en las últimas horas tras la circulación de un aparente error de la producción y las declaraciones de Andrea Mextli, novia del influencer, tras el hecho. Te contamos qué está pasando.

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Luis Chaparro salió de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Gema Garoa era la verdadera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’, aseguran

El pasado domingo 30 de agosto, se llevó a cabo la quinta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Como es costumbre, primero se anunciaron los salvados de la semana y después se colocó a los dos nominados restantes en el “carrusel”. En este caso, fueron Luis Chaparro y Gema Garoa.

En redes sociales, ha circulado un video en el que, aparentemente, el carrusel se iba a detener cuando Gema estuviera fuera del show. No obstante, este continúa hasta mostrar a Luis. Lo que más ha llamado la atención del material es que se hace una pausa más larga de lo habitual.

Si bien la propia Galilea Montijo, conductora del show, dice de manera contundente que el influencer era el expulsado de la semana, el supuesto error de la producción hizo a muchos sospechar que realmente todo había sido un “fraude”.

Y es que esta no es la primera vez que se menciona que el show “mete mano”. Hasta hoy, muchos siguen asegurando que la salida de Yanet García fue “planeada”. En su momento, hasta el propio periodista Gabo Cuevas informó que la hermana de la conductora le habría comentado que, supuestamente, la producción contactó a la familia para avisarles de la expulsión de la ‘Chica del clima’, horas antes de que ocurriera.

Pese a todo, algunos desacreditan que la expulsión de Chaparro fuera orquestada por el programa. Muchos recordaron que el creador de contenido iba en último lugar en las encuestas que se realizaron en redes sociales sobre qué habitante debía salvarse.

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Tremendo error de la producción, Gema Garoa era la eliminada y al final decidieron que fuera Luis Chaparro el eliminado #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/RujuIxMbVZ — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 31, 2026

¿Andrea Mextli, novia de Luis Chaparro, confirma supuesto fraude en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Luego de que Luis Chaparro fuera anunciado como el eliminado de la semana en ‘La casa de los famosos México 2026’, su novia, Andra Mextli, subió un video llorando y diciendo que la producción no le permitió estar en la gala.

Recordemos que, a diferencia de otras galas de eliminación, la más reciente no contó con la presencia de los seres queridos de los nominados. En su lugar, invitaron a influencers para que dieran su contundente opinión sobre el show.

Esto fue lo que dijo la pareja de Chaparro:

“No estoy allí. Eso sí me enoja. Sí, me enoja que no me hayan dejado ir a defenderlo, a hablar por él. Estoy feliz, pero también mal, pero les juro que por algo lo sacó la vida, el universo. Ay, ya voy a ver a mi novio”. Andrea Mextli

La joven no dijo nada malo sobre la producción. No obstante, su queja solo reforzó la idea de que la salida de Chaparro había sido “planeada”. Muchos se cuestionan la razón por la que Andrea o los seres queridos de otros nominados no pudieron estar en la gala. Hasta ahora, el programa no se ha pronunciado ante las nuevas acusaciones.

Novia de Luis Chaparro llora tras la eliminación del influencer de ‘LCDLFMX 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, lunes 31 de agosto?

Hasta este momento, seis habitantes han salido de ‘La casa de los famosos México 2026’. Cuatro por decisión del público, uno por decisión de los habitantes y otro más porque así lo había estipulado la producción desde el principio.

Esta es la lista de eliminados del show hasta hoy, lunes 31 de agosto:

Ximena Herrera

Fede Vigevani: Era un infiltrado del show. Su lugar le fue cedido a Mariana, quien fue la primera expulsada del show, por decisión del público.

Era un infiltrado del show. Su lugar le fue cedido a Mariana, quien fue la primera expulsada del show, por decisión del público. Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García: Los habitantes decidieron sacarla luego de que fuera mandada al ‘Exilio’ por ser una de las habitantes “más muebles”, es decir, que no aportaba nada al show.

Los habitantes decidieron sacarla luego de que fuera mandada al ‘Exilio’ por ser una de las habitantes “más muebles”, es decir, que no aportaba nada al show. Luis Chaparro

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