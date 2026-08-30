LCDLFM: Aldo Rendón funado por gordofobia al hablar sobre Guillermo del Toro, ¿qué dijo del director de cine?

La participación de Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 ha revivido anteriores polémicas del diseñador. Una de ellas relacionada a Guillermo del Toro, el director mexicano que ha conquistado Hollywood. ¿Qué le dijo?

Guillermo del Toro sufrió burla de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Aldo Rendón es de los participantes favoritos de La casa de los famosos México 2026?

La respuesta concreta es: SI. Aldo Rendón ha conectado con el público de La casa de los famosos México 2026, pues su estilo irreverente y hasta en ocasiones desafiante, lo llevaron a ser uno de los favoritos.

En días recientes ha formado un “grupito” al interior del reality, haciendo equipo con Gema Garoa, Karina Torres y Ese Pérez, a quienes muchos colocan para poder llegar hasta la semana final.

A pesar de su química con el público, no ha estado exento de polémicas, pues a veces mencionan que sus comentarios pueden llegar a herir a sus compañeros. Recientemente volvieron a viralizar una controversia que protagonizó hace unos años, respecto a Guillermo del Toro. ¿Qué dijo?

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¿Aldo Rendón favorito para ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre Guillermo del Toro?

El comentario de Aldo Rendón llegó cuando Guillermo del Toro volvió a poner en alto el nombre de México durante la ceremonia número 95 de los Premios Oscar, celebrada el 12 de marzo de 2023. El cineasta mexicano se llevó la estatuilla a Mejor película animada gracias a Pinocho.

Sin embargo, mientras miles de personas celebraban el triunfo del director tapatío, una publicación de Aldo Rendón generó una fuerte polémica en redes sociales. El experto en imagen fue señalado por realizar un comentario sobre el físico de Guillermo del Toro, tachado después como gordofóbico:

Ya ganó ‘The Whale’ (La ballena). Aldo Rendón

El comentario hacía referencia a la película protagonizada por Brendan Fraser, misma que trataba de un profesor de inglés que sufría obesidad mórbida.

Esto fue suficiente para que internautas se arrojaran en contra de Aldo, siendo criticado y cuestionado por el tipo de “humor” que tuvo, más aún en alguien que estaba representando al país en aquel momento.

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Aldo Rendón se burló de Guillermo del Toro / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Aldo Rendón a su funa sobre Guillermo del Toro?

Luego de la funa que se llevó Aldo Rendón, el stylist decidió hablar sobre lo ocurrido, y mediante un video en YouTube se dijo arrepentido por la situación, aceptando que ya no es una época en la que se deben realizar esas bromas:

Después del desmadr* que se armó por mi mal chiste, que sí, acepto mi error, ya no se deben decir esos chistes. Lo que menos me interesa es ofender a la gente. Aldo Rendón

Posteriormente, dijo que ya no haría críticas de ninguna otra ‘red carpet’, debido a que él disfruta hacerlo, y no por la funa cambiaría su forma de ser:

Aunque me duele, este es el último video que hago criticando un red carpet porque no voy a cambiar mi forma de ser para complacer a la gente que se ofende a lo wey, no voy a meterme en ese tren del ma*e, de que no puedes decir nada porque se ofenden. Aldo Rendón

Aldo Rendón, actual habitante de La casa de los famosos México 2026, cerró su idea diciendo que muchos saben aguantar este tipo de “humor”, pues a él le han gritado obscenidades en “buen plan” y en lugar de molestarse, se ríe.

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