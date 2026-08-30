Exhabitante de ‘LCDLFM 2026’ exhibe a Massad Altamini; el árabe estaría “mintiendo” para ganar

Massad Altamini es uno de los participantes más controversiales de ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que, a lo largo de las semanas, ha protagonizado pleitos con algunos de sus compañeros, principalmente con Karina Torres y Ese Pérez.

En esta ocasión, vuelve a ser tendencia luego de que un exhabitante exhibiera la aparente “mentira” que el árabe usaría como estrategia para intentar ganar el reality. Te contamos los detalles.

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Massad Altamini es habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuáles son las polémicas de Massad Altamini en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Si bien Massad Altamini ha tenido sus roces con muchos participantes de ‘La casa de los famosos México 2026’, hubo dos situaciones que dieron mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Luego de que Karina Torres lo nominara, el árabe empezó a llamarla “hipócrita”. Y es que, en sus propias palabras, vio la acción de la influencer como una traición. Aunque se reconciliaron con el tiempo, los problemas entre ellos no han parado del todo.

Por otra parte, estuvo a punto de tener una pelea física con Ese Pérez. Todo ocurrió tras una gala de eliminación. Massad le reclamó al mexicano por mentarle la madre. Aun cuando el mexicano le explicó que era una “expresión común en México”, el árabe no aceptó la respuesta y le exigió que no lo hiciera más.

El resto de los habitantes tuvo que intervenir para que el conflicto no llegara a mayores. Incluso la propia Karina le pidió a Altamini que dejara de ser “chillón”. A partir de ese entonces, ‘La casa’ se vio dividida entre los que apoyan a Ese y los que afirman que sus acciones son “nacas”.

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Massad Altamini se peleó con Ese Pérez / Redes sociales

La presunta mentira de Massad Altamini en ‘La casa de los famosos México 2026’

El pasado 23 de agosto, Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tras esto, ha dado entrevistas sobre su experiencia dentro del reality y la perspectiva que tiene sobre los participantes restantes.

En una conversación con Yordi Rosado, puso sobre la mesa algo que ha llamado mucho la atención de la gente: el español de Massad Altamini. Desde que ingresó al show, se mostró como una persona que apenas se está adaptando al idioma y muchas veces no comprende lo que dicen los demás.

Peñaloza dijo que le parecía curioso que normalmente hablara español de manera más fluida. En tanto que durante alguna gala o evento importante, mostraba tener más dificultad al expresarse.

Indicó no saber si esto lo hacía de forma “consciente o inconsciente”. También planteó la posibilidad de que estuviera fingiendo para “verse más tierno” frente al público.

“Hay algo muy raro allí. Cuando platicas con él, habla muy bien, pero a la hora de la nominación y a la hora de tener que confrontar, limita su lenguaje, inconscientemente o conscientemente, para jugar como tierno, no sé, o para jugar inteligentemente…. Su concepto del español lo tiene muy bien estructurado”. Moisés Peñaloza

¿Qué opina Moisés Peñaloza sobre la supuesta mentira de Massad Altamini en ‘LCDLFM 2026'?

Durante la conversación, Yordi Rosado dijo haber escuchado en su momento que, presuntamente, Massad Altamini sí habla bien español, pero que simplemente fingía que no para mantener su “personaje”.

En respuesta a esto, Moisés reiteró no saber si realmente todo era mentira, pero mencionó que, en caso de que el rumor sea verdad, no tendría nada de malo, ya que considera que sería una “estrategia” más.

“No sé si se pone nervioso o lo está actuando. Es parte de la estrategia”. Moisés Peñaloza

Las opiniones ante sus declaraciones han sido mixtas. Si bien algunos apoyan a Moisés, otros creen que este envidia a Massad. Resaltaron que el árabe suele “ponerse nervioso” en ciertas ocasiones y por ello “le falla el habla”.

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