Yanet García: Ellas son las hermanas de ‘la chica del clima’ que estallaron contra La casa de los famosos México

Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2026 después de pasar por el ‘exilio’ tras ser considerada ‘mueble’ y no contar con el apoyo de sus compañeros. Más allá de su salida, lo que indignó a sus seguidores y familiares fue la manera en que llegó al foro del reality. ¿Qué pasó con la salida de la ‘chica del clima’? ¡Te contamos los detalles?

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Yanet García eliminada de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez pasaron una noche en el ‘exilio’ de La casa de los famosos México 2026, el resto de los habitantes decidieron su destino al votar por el que querían que regresara al reality. Debido a que Yahir y Brianda fueron los únicos en apoyar a la modelo, se convirtió en la quinta eliminada.

Yanet García fue trasladada desde el ‘exilio’ hasta el foro del programa 24/7, lo que causó indignación entre sus seguidores. Además, desde minutos antes de que empezara la gala, un misterioso mensaje, aparentemente, publicado por una de las hermanas de la creadora de contenido, comenzó a desatar teorías de ‘fraude’.

Ante todo el revuelo que surgió con su salida, diversos usuarios comenzaron a cuestionarse sobre los familiares de Yanet García, por lo que aquí te contamos quiénes son las hermanas de la ‘chica del clima’ y qué dijeron sobre su salida.

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Yanet García fue enviada al exilio por ser “mueble” / Redes sociales

¿Qué dijeron las hermanas de Yanet García ante su salida de La casa de los famosos México 2026?

Una de las primeras en encender las alarmas sobre la salida de Yanet García de La casa de los famosos México fue Prisma García, quien antes de que comenzara la gala del pasado 25 de agosto compartió un polémico mensaje en X en el que escribió:

“Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet... Ella será la eliminada, son un fraude total”. Prisma García

Tras darse a conocer de manera oficial la salida de la ‘chica del clima’, Alondra García usó su cuenta de Instagram para dejar al descubierto su descontento con la producción: “Fraude total: La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica; que todo el mundo sepa que Yanet sale por fraude.

Posteriormente, siguió dejando al descubierto su molestia con un nuevo mensaje: “Fraude La Casa de los Famosos México. Cancelen Vix, asco de programa, es un fraude total”. Dicha postura también fue apoyada por su otra hermana y rápidamente difundida en redes.

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Hermanas de Yanet García estallaron contra La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuántas hermanas tiene Yanet García y quiénes son?

Yanet García, exhabitante de La casa de los famosos México 2026, tiene tres hermanas que salieron en defensa de ‘la chica del clima’ tras su controversial salida del reality show 24/7. La mayor es Prisma, le sigue Alondra, y la menor es Jennifer.

Tanto Alondra como Jennifer han decidido mantener un perfil bajo en sus redes, pero Jennifer, la menor, busca seguir los pasos de su hermana; incluso Yanet García llegó a pedir que la siguieran en sus redes, donde publica fotos de sus viajes y su lifestyle.

Yanet García no habló directamente sobre ella en La casa de los famosos México 2026, pero sí abordó la superación que vivió y se mostró orgullosa de sus raíces.

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