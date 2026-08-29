¿Aldo de Nigris detrás de Yanet García? Hace invitación pública para conocerla tras ser eliminada de LCDLFM

Luego de que se especulara que Rosa María Noguerón se molestó con Aldo de Nigris por apoyar a La granja VIP, el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México reaccionó a la polémica salida de Yanet García. ¿Hay shipeo entre exhabitantes? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Aldo de Nigris vive una incómoda entrevista con Penélope Menchaca; ¿lo hizo menos?: “No tengo carrera”

Aldo de Nigris quiere conocer a Yanet García. / Redes sociales

¿Por qué la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 causó polémica?

Yanet García se volvió tendencia durante los últimos días tras convertirse en la quinta eliminada de La casa de los famosos México 2026 por decisión de sus compañeros. En comparación con temporadas anteriores, tres habitantes fueron considerados ‘muebles’ por el público.

Además de Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron llevados al ‘exilio’ por ser llamados ‘muebles’. Una vez ahí, sus compañeros decidieron quiénes serían los dos habitantes que permanecerían en la competencia. Debido a que la ‘chica del clima’ solo contó con dos votos, quedó eliminada.

Su salida se convirtió en una de las más controversiales del reality show porque no fue decidida por el público, sino por sus compañeros, situación que ha causado indignación en una parte del público y reacciones entre exhabitantes de temporadas pasadas, como Aldo de Nigris.

Lee: Filtran VIDEO picante y privado de Yanet García tras ser eliminada de LCDLFM 2026: ¡Ya es viral! ¿Es IA?

Yanet García, quinta eliminada de LCDLFM 2026. / Instagram

¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

Luego de que Aldo de Nigris confirmó que regresó a la soltería, confesó que tiene interés en conocer a Yanet García tras su eliminación de La casa de los famosos México. A través de una dinámica de preguntas en Instagram, el regiomontano fue cuestionado sobre la ‘chica del clima’ a lo que respondió:

“Yanet esto es una propuesta para ti; la realidad es que te quiero conocer en persona, o sea, yo te quiero conocer en persona y estaría con madre que contaras tu situación, lo que viviste en la casa, porque ha sido una eliminación totalmente diferente”. Aldo de Nigris

El sobrino de Poncho de Nigris explicó que le gustaría grabar algo en su podcast o en el gym, pero en caso de que García no quisiera, simplemente conocerla."La verdad es que sí me gustaría que cuentes; estaría ching*n grabar algo en el podcast o en el gym, o nada, pero te quiero conocer, estaría muy padre”.

Lee: Martha Figueroa destapa la verdad sobre la actitud de Yanet García en ‘Hoy': “No quería ni voltear”.

Aldo de Nigris hace público su deseo de conocer a Yanet García. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Yanet García a la propuesta de Aldo de Nigris?

Ante la incógnita sobre lo que pasaría con Yanet García tras la propuesta pública de Aldo de Nigris, la exhabitante de La casa de los famosos México reposteó el video del regiomontano en su cuenta y respondió: “Hagámoslo”, junto a un emoji con sombrero.

Por el momento, se desconoce la fecha en la que Yanet García y Aldo de Nigris grabarán el material juntos, pero sus seguidores ya se mantienen atentos a nuevas noticias sobre una colaboración entre exhabitantes; además, los rumores de un shipeo no se han hecho esperar.

No te pierdas: Galilea Montijo rompe el silencio sobre la polémica con Yanet García en LCDLFM 2026: “Nunca les damos gusto”