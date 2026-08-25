¿Eliminación sorpresa en ‘LCDLFMX 2026’? El anuncio que dieron durante la gala de HOY, 25 de agosto

En los últimos días, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sorprendido al público con cambios inesperados. A raíz de la inactividad de los participantes, se abrieron votaciones para determinar a los habitantes “más muebles” del reality.

Aunque aún no se sabe cuál será su destino, Galilea Montijo, conductora del show, anunció que habrá un anuncio especial durante la gala de HOY 25 de agosto. Te contamos qué dijo.

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Exiliaron a tres habitantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ están en el exilio?

El pasado lunes 24 de agosto, se anunció que tres integrantes irían al ‘Exilio’, mismo lugar donde estuvieron Mariana y Ximena Herrera recluidas mientras se decidía quién de las dos regresaba al juego.

La decisión fue tomada por el público. Los participantes seleccionaron fueron:

Luis Chaparro

Ese Pérez

Yanet García

No se sabe qué pasará con ellos. De acuerdo con lo que se especula en redes sociales, podría ir a la nominación directa o uno de ellos podría ser eliminado. En tanto que el trío se ha mostrado relativamente tranquilo ante la situación.

Incluso, en un inicio lo vieron como una forma de alejarse temporalmente del resto de los habitantes. Según la propia Galilea, habrá “fuertes consecuencias” por ser “mueble”.

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Ese Pérez fue mandado al Exilio / Redes sociales

Piden expulsión de Ese Pérez de ‘La casa de los famosos México 2026’ por “romper las reglas”

En las últimas horas, ha circulado un video de Ese Pérez tratando de saltar la reja del ‘Exilio’. Esto fue interpretado como una forma de romper las reglas, por lo que muchos han comenzado a exigir su salida del concurso.

Cabe mencionar que la participación del influencer en el reality ha sido muy controversial. No solo por su breve romance con Flor Vigna, sino también por la casi pelea física que protagonizó con Massad Altamini.

De hecho, este último hecho hizo que ‘La casa’ se dividiera por completo. En tanto que los fans de Ese consideran que el conflicto con el árabe pudo influir para que fuera seleccionado como uno de los habitantes más muebles.

Se teoriza que, durante la gala de este 25 de agosto, se dará a conocer la sanción o expulsión del creador de contenido por sus acciones. Al menos de manera oficial, solo se sabe que, a diferencia de otras galas semanales, Galilea Montijo será quien la conduzca.

Por otra parte, ha circulado el rumor de que, presuntamente, Eduin Caz estará presente en el foro. Aunque esto no ha sido confirmado, se sabe que el intérprete estuvo fuera de las instalaciones para cantarle feliz cumpleaños.

Galilea Montijo estará en la gala de HOY 25 de agosto de ‘LCDLFMX 2026' / Redes sociales

La sorpresa que anunciaron durante la gala de este martes 25 de agosto de ‘La casa de los famosos México 2026’

Al inicio de la gala, Galilea Montijo informó que los propios habitantes serán quienes decidan al participante “más mueble” que sale definitivamente del reality.

Cada concursante tuvo que pasar al confesionario y decir al compañero que quería de regreso. Así fueron las votaciones:



Massad Altamini: Luis Chaparro.

Luis Chaparro. Brianda Deyanara: Yanet García.

Yanet García. Aldo Rendón: Ese Pérez.

Ese Pérez. Cynthia Klitbo : Luis Chaparro.

: Luis Chaparro. Flor Vigna: Ese Pérez.

Ese Pérez. Yahir: Yanet García.

Yanet García. Mariana: Ese Pérez.

Ese Pérez. Karina Torres: Ese Pérez.

Ese Pérez. Ernesto Laguardia: Luis Chaparro.

Luis Chaparro. Memo Schutz: Ese Pérez.

Ese Pérez. Gema Garoa: Ese Pérez.

Con esto, se definió que la eliminada sería Yanet García.

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