¡Pánico en La casa de los famosos México 2026! ¿Hubieron balazos? Luis Chaparro aterrado en exilio: “Qué ped*te”

La casa de los famosos México 2026 vive una de sus semanas más tensas, más allá de las peleas, discusiones y dinámicas, habitantes fueron tachados de “muebles” y mandados al “exilio”. Fue ahí que Luis Chaparro sufrió un fuerte susto, tras ruido como... ¿balazos?

El Exilio en La casa de los famosos México 2026, donde están los “muebles”

¿Quiénes son los habitantes de La casa de los famosos México 2026 nombrados “muebles”?

La casa de los famosos México 2026 sigue en la polémica, luego del regaño de Galilea Montijo a los habitantes del reality, ahora la producción decidió crear una dinámica para exhibir a los “muebles”.

Según la votación creada por el programa, el público decidió que tres habitantes son los “muebles”, por lo que decidieron mandar a esas personalidades al “exilio":



Luis Chaparro,

Yanet García y,

Ese Pérez.

En el “exilio” estarán limitados de algunas cosas, como camas, baños, regaderas y alimentos que estaban acostumbrados a tener al interior de ‘La casa’. Fue ahí que Luis sufrió un aterrador momento.

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¿Luis Chaparro escuchó balazos en el “exilio” de La casa de los famosos México 2026?

Durante la primera noche de los llamados “muebles” en el exilio” de La casa de los famosos México 2026, las sorpresas fueron creciendo para los tres, desde las condiciones del lugar, hasta los sonidos de la ciudad.

El susto llegó para Luis Chaparro, quien mientras se encontraba admirando la vista de su nuevo “hogar”, se espantó tras escuchar un estruendo, y aunque varios creyeron se trataba de balazos, la cosa no fue así.

Todo se trató de alguna festividad cerca de la zona, pues el sonido correspondía a la explosión de “cuetes”, acción que se acostumbra hacer cuando se celebra algo:

No mam*s, qué ped*te me saqué. Luis Chaparro

El momento se hizo viral no solo por su reacción, si no también por la forma en la que Yanet García veía los fuegos artificiales con diversión.

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Pasaba una patrulla y después se escuchan fuegos artificiales y Luis se metió tremendo susto 😂😂😂#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/o8yNCnUyju — Ateuzaz (@Ateuzazbeba) August 25, 2026

¿Quién es Luis Chaparro y a qué se dedica?

Luis Eduardo Chaparro es un creador de contenido mexicano de 29 años que se hizo famoso en redes sociales bajo el nombre de @nosoychaparro.

Chaparro cursó la licenciatura en Cinematografía y no tiene hijos. Su contenido se caracteriza principalmente por sketches, retos y bromas.

En el ámbito personal, mantiene una relación con la también influencer Andrea Mextli. En TikTok reúne más de 8 millones de seguidores, mientras que en Instagram cuenta con cerca de 600 mil.

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