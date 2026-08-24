¿A Galilea Montijo se le sale revelar al mueble que saldrá HOY de LCDLFMX? Declaración en ‘Hoy’ desata rumores

Una de las sorpresas que dejó la cuarta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026 fue el anuncio de una nueva votación para elegir al “mueble” de la casa, aunque las consecuencias que tendrá esta dinámica todavía están por conocerse.

La nueva medida dividió opiniones tanto dentro como fuera del reality, pues algunos habitantes incluso consideran que está fuera de lugar y cuestionaron la decisión de la producción.

Ante las críticas, Galilea Montijo explicó más a detalle el por qué de esta nueva votación y aprovechó para responder a quienes no están de acuerdo con la dinámica. ¿La conductora también reveló quién es el “mueble” de la casa? Te contamos.

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Galilea Montijo / Instagram

¿Qué es el “mueble” de La casa de los famosos México 2026?

En ‘La casa de los famosos México’ 2026, ahora se conoce como “mueble” al habitante que, desde la perspectiva del público, ha tenido poca participación en el reality, se ha involucrado poco en el juego, genera menos contenido o simplemente pasa desapercibido dentro de la casa.

La votación para definir al mueble es una dinámica inédita, pues no se había realizado en temporadas anteriores. En esta ocasión, la decisión quedó en manos del público, que pudo votar a través del sitio oficial del reality para elegir al habitante que considera el “mueble” de la casa.

La producción también anunció que ser el “mueble” tendrá consecuencias e implicaciones dentro de la competencia, aunque hasta el momento no se ha revelado qué ocurrirá con el habitante que obtenga este título.

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¿Quiénes son los 5 habitantes más “muebles” de La casa de los famosos México 2026?

Yanet García critica la dinámica del mueble en La casa de los famosos México 2026

Una de las habitantes que no dudó en expresar su desacuerdo con esta nueva votación fue Yanet García, quien aseguró que tiene valores que no está dispuesta a dejar de lado y una imagen que busca proteger.

‘La chica del clima’ explicó que la producción sabe que es imagen de Teletón y que, además, no le gusta involucrarse en conflictos. Por ello, dejó claro que no piensa entrar en confrontaciones únicamente para generar contenido y evitar ser considerada un “mueble”.

Incluso, Yanet aseguró que “prefiere irse” antes que verse envuelta en conflictos o enfrentamientos dentro de la casa solamente para demostrar que está participando en el juego.

“Sabían que era imagen de Teletón desde hace ocho años... No soy conflictiva, porque a mí no me gusta el conflicto, y eso lo dije desde el inicio... Prefiero irme antes de romper mis valores, no lo voy a hacer...” Yanet García

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Yanet García / Redes sociales

¿Galilea Montijo reveló quién es el mueble de La casa de los famosos México 2026?

Galilea Montijo no reveló de manera explícita quién fue el habitante más votado para convertirse en el “mueble” de la casa, pues el resultado se dará a conocer hasta la gala de este lunes por la noche.

Sin embargo, la conductora sí respondió directamente a las declaraciones de Yanet García y defendió tanto a la producción como al formato del reality. Galilea recordó que las reglas fueron claras desde el principio y dejó en claro que los habitantes no entraron a “La casa de la amistad”.

Ante las inconformidades por la nueva dinámica, la conductora también señaló que quien no esté de acuerdo con el formato tiene la libertad de retirarse de la competencia. Además, aclaró que no se les está pidiendo pelear ni caer en la violencia, ya que eso está prohibido, solo que tengan actitudes más competitivas.

“Yo voy a defender siempre este proyecto porque soy la cara de 800 personas de producción. Hay mucha gente que está detrás de todo esto, que está desde meses antes, que vive ahí, que no ve a sus familias y no está padre que sepas de qué se trata un proyecto, decidas entrar y ahora ya no me gustó...” Galilea Montijo

“No te dijeron: ‘Vas a ir a la casa de la amistad, a la casa del spa’ ... No se trata de pelear, nadie está diciendo violencia, pero sí hay maneras de poner a la gente en un lugar. Ahora, andas por la casa diciendo de todo y a la hora del posicionamiento dices: ‘Ay, es que me caes muy bien, por eso quiero que te vayas’, a eso nos referimos...” Galilea Montijo

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