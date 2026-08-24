¡Poncho de Nigris va por Ese Pérez y Masad! Los quiere en Ring Royale tras verlos en LCDLFMX, ¿les lanzó propuesta-?

Además de la posible pelea de doña Alegría y Crista Montes, Poncho de Nigris ya tiene en la mira a dos nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2026 para subir al ring: se trata de Ese Pérez y Masad Altamimi, quienes han estado a punto de llegar a los golpes dentro del reality. ¿Aceptarán? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Gala Montes revela que ya está en contacto con Poncho de Nigris; ¿pactó la pelea de su mamá en Ring Royale 2?

Masad y Ese Pérez podrían llegar a Ring Royale. / Redes sociales

¿Por qué Ese Pérez y Masad han estado a punto de llegar a los golpes en LCDLFMX 2026?

Tras la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, Masad Altamimi y Ese Pérez tuvieron un desafortunado encontronazo que comenzó desde la fiesta temática del pasado viernes y se detonó más tras sus declaraciones a Galilea Montijo.

Durante la fiesta, los habitantes disfrutaban de tomarse fotografías con el celular que les otorga la producción cuando de pronto Masad y Pérez comenzaron a intercambiar declaraciones, las cuales se intensificaron cuando el creador de contenido le dijo al árable: “Ching* tu madre”.

En respuesta, Masad le pidió respeto por su mamá, lo que ocasionó que los ánimos se calentaran, aunque unos minutos más tarde la convivencia regresó a la normalidad. Pese a que se creía que todo había quedado en una ‘noche de viernes’, el tema volvió a avivarse en la gala de eliminación.

Tras el regreso de ambos al jardín luego de estar en riesgo de eliminación, Masad Altamimi le volvió a pedir a Ese Pérez respeto por su mamá, lo que casi termina en golpes, por lo que algunos habitantes no apoyaron la actitud del árabe y el influencer.

Lee: ¿Yanet García sale de LCDLFMX tras regaño de Galilea Montijo? Piensa en partir tras peleas: “Prefiero irme”

Ese Pérez y Masad Altamimi a punto de llegar a los golpes. / Captura de pantalla

¿Poncho de Nigris buscará a Masad y Ese Pérez a su salida de La casa de los famosos México 2026?

Pese a que Poncho de Nigris dejó entrever que le daría la espalda a La casa de los famosos México 2026, el exintegrante de ‘Solo para mujeres’ sorprendió al decir que estaría interesado en subir al ring a Masad y Ese Pérez, a través de su cuenta de X escribió:

“Lo único bueno de todo esto es Massad vs Ese Pérez en RR. ¿La cerramos?”. Poncho de Nigris

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar; mientras algunos mencionaron que sería una gran oportunidad para los habitantes, otros señalaron que durante el encontronazo entre Maasd y Ese Pérez intervinieron Karina Torres y Gema Garoa, por lo que ellas también tendrían que pelear. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se leen son:



“ Pérez es demasiado cobarde para subirse a un ring y Masad tiene mucha clase para pelearse por dinero”,

y Masad tiene mucha clase para pelearse por dinero”, “Yo creo que tendrías que invitar también a Karina para que se suba al ring”,

“ Pon a Flor (Vigna) vs. la Musa ” y

” y “Yo creo que aceptaría antes a Karina que Ese Pérez”.

Lee: Poncho de Nigris alista reality familiar tras éxito de Ring Royale; ¿al estilo ‘De viaje con los Derbez’?

Lo único bueno de todo esto es Massad vs Ese Perez en RR 🔥👑🥊 #ringroyale la cerramos ? — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 24, 2026

¿Cuándo y dónde ver la segunda edición de Ring Royale?

Alfredo Adame, quien venció a Carlos Trejo en la primera edición de Ring Royale, dijo hace unos meses que la segunda edición del evento de boxeo se realizaría en septiembre de 2026; sin embargo, Poncho de Nigris lo desmintió y dijo que será hasta marzo de 2027.

Hasta ahora, la fecha tentativa es el 2 de marzo de 2027 y, al igual que su primera entrega, se podrá disfrutar de la transmisión en vivo en diferentes plataformas digitales como TikTok, Twitch y YouTube. Además, se tendrá acceso al evento en vivo, pero aún se desconoce la sede.

No te pierdas: Poncho de Nigris se quiebra y, entre lágrimas, revela que por qué su hermano Aldo ya no le habla: “Una traición”