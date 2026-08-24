¿Yanet García sale de LCDLFMX tras regaño de Galilea Montijo? Piensa en partir tras peleas: “Prefiero irme”

La tensión creció dentro de La casa de los famosos México 2026 tras la gala de eliminación del domingo 23 de agosto. Los habitantes fueron “regañados” y “exhibidos” por Galilea Montijo y parte del público, situación que llevó a un intenso enfrentamiento entre compañeros. ¿Yanet García no lo resistió?

Galilea Montijo regañó a habitante de La casa de los famosos México 2026 / YT

¿Por qué Galilea Montijo y la producción regañó a los habitantes de La casa de los famosos México 2026?

La gala del 23 de agosto de La casa de los famosos México 2026 comenzó con un fuerte “regaño”, pues Galilea y los panelistas del reality leyeron comentarios del púbico donde tachaban a los habitantes de “muebles”.

Esto generó un posterior enfrentamiento entre Masad y Ese Pérez, este último con Flor Vigna, algunas fuertes acusaciones de Mariana y Ernesto, tensando el ambiente dentro de ‘La casa’.

Otro detalle que también fue polémico se relaciona a los “muebles”, y es que Gali reveló que se abrió una “votación especial” para que el público elija al “habitante más mueble”, el ganador de esa dinámica tendrá una consecuencia presuntamente negativa.

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Votación para el más “mueble” de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Yanet García dejará La casa de los famosos México 2026 tras peleas?

Luego de la pelea casi a golpes entre Masad y Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026, Yanet García manifestó su preocupación por el ambiente que se vive en el reality y durante una plática con Karina Torres, aceptó que ella no está de acuerdo en lo que ahora “quieren que hagan”.

Más allá de los confrontamientos, también cree que tiene una imagen que cuidar:

O sea, tengo una imagen, ¿sabes? Eh, no soy conflictiva porque no me gusta el conflicto y yo eso lo dije desde el inicio. Yanet García

En referencia a los regaños sobre posible falta de contenido, García comentó que prefiere dar un paso al costado antes de mostrar algo que “ella no es":

Yo de verdad prefiero irme antes de romper mis valores. No lo voy a hacer. No me gusta echar mier*a y así soy. A lo mejor hay gente que sí o les gusta, se divierten. Yo no puedo y no me gusta. Yanet García

Por su parte, Karina Torres también mencionó que procura medir algunas de sus acciones, especialmente ante las consecuencias que pueden generar las polémicas en redes sociales. ¿Será que alguien se vaya por decisión propia?

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¿Producción confirma salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

La advertencia de Yanet García a La casa de los famosos México 2026 ha generado un gran debate en redes sociales, aunque la gran mayoría la respalda, otro gran número sí quiere ver “conflictos” fuertes entre los habitantes:



“ Jugarán rudo solo forzosamente ”,

”, “ Nadie quiere un contenido así de violento ” y,

” y, “ Parece que está prohibido ganar el juego siendo una buena persona ”.

Hasta el momento de esta nota, no hay algún comunicado o nuevos detalles sobre la reciente declaración de Yanet García sobre su “intención” de salir del reality.

Hasta Masad ha estado entre rumores de abandonar La casa de los famosos México 2026, pues ha sufrido de ataques de pánico.

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