Ese Pérez y Masad estallan en LCDLFM 2026: fuerte pelea divide a la casa y embarra a Karina Torres

La cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 dejó mucho más que una expulsión. Lo que parecía una diferencia de opiniones terminó convirtiéndose en una de las discusiones más intensas de la temporada, luego de que Ese Pérez y Masad Altamimi protagonizaran un fuerte enfrentamiento que escaló frente a las cámaras y continuó después de la transmisión.

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¿Qué pasó entre Ese Pérez y Masad Altamimi en La casa de los famosos México 2026 durante la gala de eliminación?

Ese Pérez y Masad Altamimi protagonizaron un momento de alta tensión durante la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, justo después de que Galilea Montijo explicara a los habitantes por qué no se realizaría el tradicional posicionamiento.

La casa de los famosos México 2026 fue escenario de un intercambio de palabras cada vez más agresivo entre ambos participantes. Lo que comenzó como un reclamo terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que dejó al descubierto las diferencias que arrastran desde hace varios días.

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El Ese Pérez mandando a chichingar su madre a Masad JAJAJAJ ME REÍ 😆😈#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Y49jgBort5 — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 24, 2026

¿Cuál fue el motivo de la pelea entre Ese Pérez y Masad Altamimi en La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez y Masad Altamimi arrastran una serie de diferencias desde la fiesta celebrada días antes de la gala. Según se comentó dentro de la casa, el origen de la molestia habría sido una expresión utilizada por Ese que no fue bien recibida por Masad.

Masad Altamimi se sintió ofendido después de escuchar la frase “ching# tu madre”, comentario que el influencer mexicano intentó justificar asegurando que en México puede utilizarse de manera coloquial o en tono de broma entre algunas personas.

Además saco en cara las denuncias pasadas de Masad: “Pregúntale a las señoritas que te demandaron”.

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Wey esta es la casa que queremos!! Karina impidiendo que Ese y Masad se agarren a chingazos y Aldo diciendo que le aprietan sus zapatos. 😹😹😹#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Q5rJZtUB9w — ℰ (@Eduardo9_C) August 24, 2026

¿Karina Torres defendió a Ese Pérez en la pelea contra Masad Altamimi?

Karina Torres terminó involucrándose cuando la confrontación entre Ese Pérez y Masad Altamimi ya había alcanzado un punto crítico. Aunque en un primer momento muchos espectadores interpretaron su intervención como una defensa directa de Ese, la realidad es que entre ella y Masad existían diferencias previas que venían acumulándose desde semanas atrás dentro de La casa de los famosos México 2026.

“Ya, ya te dijo que no le va a decir nada (a tu mamá). Ya tanta víctima. Ya no te hagas tanto la víctima... ¿Ya quieres llorar? Pareces vieja. Muy bravito ¿no? Muy bravito. Vete con tu vestido allá. Te haces el pobresito”, le gritó Karina.

Karina Torres y Masad Altamimi ya habían protagonizado varios desencuentros. Durante distintas conversaciones dentro de la casa, la influencer aseguró sentirse ofendida por comentarios que él había realizado sobre ella. Entre las expresiones que más molestia le habrían causado destacó un “vale verg...” utilizado para referirse a su persona, además de otras descalificaciones que, según ha señalado, incluyeron señalamientos relacionados con su identidad y su pasado, así como calificativos como “hipócrita” y “tóxica”.

Enseguida, Karina y Ese se reunieron con Aldo Rendón quien la felicitó por responderles a Masad. A lo que la integrante de las Perdidas le respondió: “Todavía llega y dice ‘soporta’. No eres competencia... Está p*nd*j*”, declaró Torres.

¿Ese Pérez y Masad Altamimi casi llegan a los golpes en La casa de los famosos México 2026?

Ese Pérez y Masad Altamimi continuaron discutiendo una vez que terminó la transmisión de la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026. Lejos de calmar los ánimos, la tensión aumentó cuando Masad se acercó a Ese para reclamarle por los comentarios que involucraban a su madre y exigirle respeto hacia su familia.

La pelea entre Ese Pérez y Masad Altamimi vivió uno de sus momentos más explosivos cuando ambos se encararon cara a cara en medio de los gritos y los reclamos. Las imágenes mostraron que la situación estuvo a punto de salirse de control y, de no haber sido por la intervención de Memo y Yahir, quienes se colocaron entre los dos para separarlos, el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

“Es la última vez que hablas de mi mamá. ¡Vamos como hombres!” Masad Altamimi

Masad Altamimi también reaccionó a otros comentarios lanzados durante la discusión, incluyendo algunas referencias al atuendo tradicional árabe que llevaba puesto. Expresiones como “Rey Mago” encendieron aún más el conflicto. Mientras algunos usuarios lo tomaron como una simple burla, otros consideraron que los comentarios fueron desafortunados y señalaron que podían interpretarse como una falta de respeto hacia la cultura y las tradiciones del creador de contenido.

Las redes sociales ya tomaron partido y la discusión continúa entre quienes consideran que Masad tenía motivos para reclamar, quienes respaldan a Ese y quienes defienden a Karina por responder ante comentarios que, según sus seguidores, se habían acumulado desde días atrás.