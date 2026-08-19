¿Masad Altamimi destaparía fraude en LCDLFM? Compró cuentas para conseguir votos tras ser salvado dos veces

Masad Altamimi ha protagonizado algunos momentos bochornosos dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y se ha caracterizado por las dificultades que ha tenido para comunicarse con sus compañeros debido a su forma de hablar español. Sin embargo, esto no le ha impedido acoplarse al grupo y formar buenas amistades dentro del reality.

Parte de la confianza que ha generado con sus compañeros también le ha permitido compartir algunos de sus secretos. Precisamente, Masad sorprendió al revelar que habría comprado cuentas para acumular votos a favor de uno de los habitantes.

¿Confesó que hay fraude en ‘La casa de los famosos México’? Te contamos.

Leer: ¿Aldo Rendón no cree en la fortuna de Masad? Esto dijo en La casa de los famosos México 2026: “No estaría aquí”

Masad es participante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Masad Altamimi revela que compró cuentas para conseguir votos

Fue durante una conversación con Flor Vigna cuando Masad contó que había comprado cerca de 80 mil cuentas de ViX con la intención de acumular votos para uno de los habitantes del reality.

Por curiosidad, la argentina le preguntó si había regalado esas cuentas a seguidores como parte de alguna dinámica en redes sociales.

Masad respondió que no. Explicó que todas las cuentas eran administradas desde una sola computadora por una persona, quien se encargaba de utilizarlas para votar el mayor número de veces posible durante los periodos de votación.

“Tenemos una persona, en una computadora. Yo compré mucho y él vota... Yo solo compré 80 mil cuentas” Masad Altamimi

Después de que Masad le platicara eso a Flor, la cámara del streaming cambió inmediatamente hacia la sala de la casa, lo cual levantó muchas sospechas entre el público.

Leer: Masad Altamimi sorprende en ‘La casa de los famosos México’, revela que tiene un hijo, ¿lo abandonó?

Masad confesando que compró 80 mil cuentas de Vix para apoyar a Aaron Mercury🤣 Muy orgánico todo ehhh #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/tvgL5IYb3L — Fer 💋 (@ferwki) August 17, 2026

¿Masad Altamimi está haciendo trampa en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Se desconoce si Masad mantiene esta práctica durante su participación en la temporada actual de ‘La casa de los famosos México'.

La declaración que hizo durante su conversación con Flor Vigna se refiere a lo que el árabe habría hecho cuando Aarón Mercury participó en la tercera temporada del reality, con la intención de apoyarlo durante las votaciones. Se sabe que ambos tienen una amistad muy estrecha.

Tampoco se ha informado si esta práctica representa alguna violación a las reglas de las votaciones del reality o si podría implicar alguna conducta ilegal. Hasta el momento, las versiones sobre un posible fraude o trampa han surgido únicamente a partir de los comentarios en redes sociales, donde algunos espectadores han expresado su inconformidad por lo que reveló Masad.

Leer: Massad Altamimi: ¿A cuánto asciende la millonaria fortuna del habitante de La casa de los famosos México?

Masad Altamimi y Aarón Mercury / Redes sociales

La amistad entre Aarón Mercury y Masad Altamimi

La amistad entre Aarón Mercury y Masad Altamimi se ha mantenido cercana desde hace algunos años, y ambos han demostrado su apoyo mutuo a través de las redes sociales.

Su relación también quedó demostrada durante la participación de Aarón en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México', cuando Masad aseguró haber buscado la manera de favorecerlo durante las votaciones, con las declaraciones de Masad.

Recientemente, Aarón también defendió al árabe de las acusaciones que enfrentaba por supuesta violencia, cuando fue presentado como habitante del reality.

Leer: ¿Masad Altamimi podría ir a la cárcel antes del estreno de LCDLFM? Alejandra Tijerina obtiene protección legal