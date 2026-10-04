Exhabitante de La casa de los famosos México ¡oculta a su pareja! Sale a la luz por qué lo hace, ¿doble vida?

Luego de la controversial salida de Ximena Herrera de La casa de los famosos México 2026 tras pasar por el ‘exilio’, la actriz acudió al programa ‘Montse & Joe’, donde se sinceró sobre las razones por las que prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras pese a haber estado en un proyecto 24/7. ¡Te contamos los detalles!

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Ximena Herrera fue la segunda eliminada de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Ximena Herrera de La casa de los famosos México 2026?

Ximena Herrera fue la segunda eliminada de La casa de los famosos México 2026, pero su salida no fue igual a la del resto de los habitantes. Luego de que se informó que era ella quien se despedía del reality, fue trasladada al ‘exilio’.

Alejada de las comodidades de la casa, Ximena Herrera se encontró con Mariana , la primera eliminada de la competencia. Una vez en el ‘exilio’, se les informó que una de ellas podría regresar a la competencia por decisión del público.

Después de una noche juntas, se dio a conocer que Mariana sería la exhabitante que regresaría a La casa de los famosos México para seguir compitiendo por los 4 millones de pesos, lo que dejó fuera a Ximena Herrera, pero su llegada al foro ocurrió hasta 2 días después.

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Ximena Herrera paso por el ‘exilio’ antes de salir de LCDLFM 2026. / Redes sociales

¿Por qué Ximena Herrera se mantuvo reservada en La casa de los famosos México 2026?

Luego de su controversial salida de La casa de los famosos México 2026, Ximena Herrera acudió al programa ‘Montse & Joe’, donde fue cuestionada sobre las razones por las que no habló de su pareja dentro del reality show.

De acuerdo con Roxana Castellanos, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, ella dijo que se trataba de una “persona especial”, a lo que Herrera explicó que nunca ha balconeado su vida privada, más si está saliendo con una persona que no es figura pública.

“Yo la verdad, si no es alguien del medio, como pues Alex en su momento, yo prefiero, a ver, esto es mi relación, esto es mi trabajo, no mezclo peras con manzanas, simplemente. Mas en un proyecto así, no quiero que me estén ahí tirando el pero ni nada”. Ximena Herrera

La actriz explicó que su idea siempre fue poner una línea para así evitar cuestionamientos constantes en La casa de los famosos México, pero aclara que actualmente se encuentra “feliz” y, aparentemente, en una relación que no es casual.

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¿Quién es Ximena Herrera, exhabitante de La casa de los famosos México 2026?

Carla Ximena Herrera Bowles es conocida artísticamente como Ximena Herrera.

Se ha desempeñado como actriz, modelo y cantante. Pese a ser boliviana, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en México.

y Pese a ser boliviana, ha desarrollado gran parte de su carrera artística en México. Como actriz, ha sido parte de proyectos como La madrastra, Corazones al límite, Las tontas no van al cielo, Ni contigo ni sin ti y Hasta el fin del mundo .

y . Uno de los personajes que la consolidó a nivel mundial fue el de Ximena Letrán en El señor de los cielos.

Actualmente, se encuentra participando en las galas de La casa de los famosos México 2026 y, pese a haber sido la segunda eliminada, es una de las exhabitantes más queridas por el público.

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