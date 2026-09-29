Cynthia Klitbo señalada de clasista: “La mayoria de la población en México es de barrio y humilde”

La DJ Talia Eisset, exintegrante de Acapulco shore (2014) y exparticipante de Abandonados, Asia: La ruta del dragón (2024), salió en defensa de su amigo Ese Pérez, quien hace unas semanas fue llamado ‘naco’ por parte del público y por Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México.

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Ese Pérez es funado por usuarios de internet. / Redes Sociales

¿Talia Eisset acusa a Cynthia Klitbo de clasismo contra Ese Pérez en La casa de los famosos?

“Él es puro barrio, buen amigo. Es de los míos. Me sorprende que el público le diga ‘naco’, cuando la mayoría de la población en México somos gente de barrio, humilde y venimos desde abajo. Es muy desagradable que sean clasistas con él. En La casa de los famosos debe haber de todo. No van a meter a puros artistas o gente millonaria. Creo que la gente que se mete a La casa es para subir sus carreras, su economía y volverse más conocidos”.

Ante los comentarios de la actriz, cuando dijo: “No depende de dónde estás, y me refiero a Ese, no tienes que ser un naco”, respondió: “La señora no lo toma como broma, ella lo tomó personal. Entrar a LCDLF es para soportar las diferentes personalidades que hay allá adentro. Ella siempre lo ha discriminado por ser barrio. El clasismo ya pasó de moda y está súper mal. El día que se abra un poco más, le terminará cayendo muy bien”.

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Cynthia Klitbo enfrentó a Ese Pérez y le puso un alto por sus bromas / Redes sociales

¿La diferencia de edad entre Cynthia Klitbo y Ese Pérez provocó sus conflictos en LCDLF?

Argumentó que la edad fue un impedimento para que el creador de contenido y Cynthia Klitbo se llevaran bien.

Talia Eisset

“Influye mucho la diferencia de edad. La señora Cynthia es una mujer más grande y con una trayectoria mucho más importante en nuestro país. Ese Pérez viene de las redes sociales. Es un personaje y también es así como persona. De hecho, él no se ha abierto al 100 por ciento. Todos conocemos su humor negro y lo bromista que es”.

Afirmó que Ese Pérez ha tenido mucho temple para no salirse de sus casillas. “Él no se cohíbe, más bien se controla para no ser grosero. Es muy transparente y directo. Su humor negro es bastante pesado. Siento que se ha contenido muchísimo. Si por él fuera la hubiera acabado varias veces y le habría hecho bullying más pesado. Aunque con las mujeres jamás sería irrespetuoso. En cambio, sí le partiría la madre a uno que otro hombre que estuvo adentro. Por ejemplo, a Masad (Altamimi)”.

¿Ese Pérez favorito en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Talia Eisset creyó en el romance de Flor Vigna y Ese Pérez en La casa de los famosos México?

Opinó sobre el amorío que hubo entre Flor Vigna y el influencer dentro de La casa de los famosos México: “Sí creí en esa relación. Ese tiene una personalidad muy cagada. A muchas mujeres les puede parecer atractivo que sea ‘valemadres’, y Flor se llevó más por la energía o lo buena onda que por el físico. La critican por fijarse en un ‘naco’, pero el güey tiene mucha personalidad. Él picó a ver quién caía y ella cayó”.

Aunque su amistad comenzó de manera espontánea, compartió que el creador de contenido intentó ligarla:

Ese me comenzó a seguir en redes sociales. Lo típico de Ese, tirándole el rollo a las mujeres. Es auténtico. Conmigo no fue súper mujeriego, porque solo me decía: ‘Te ves guapa, vamos a vernos’. Nunca fue insistente y no le di la oportunidad”. Talia Eisset “Lo conocí en un programa yme comenzó a seguir en redes sociales. Lo típico de Ese, tirándole el rollo a las mujeres. Es auténtico. Conmigo no fue súper mujeriego, porque solo me decía: ‘Te ves guapa, vamos a vernos’. Nunca fue insistente y no le di la oportunidad”.

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¿Ese Pérez y Flor Vigna romance? / ¿Ese Pérez y Flor Vigna romance?

¿Talia Eisset quiere entrar a La granja VIP o La casa de los famosos? La DJ habla de Fernando Lozada y lanza mensaje a HotSpanish

En otros temas, Talia Eisset dio su opinión sobre el ingreso y desempeño que ha tenido Fernando Lozada en la segunda temporada de La granja VIP. “Fernando es muy alegre y competitivo. Le irá muy bien. A lo mejor lo pueden ver como ‘tonto’, y no, es bastante inteligente, guapo y superviviente”.

Sobre los formatos 24/7, considera que es agotador que siempre aparezcan los mismos participantes:

“Me encanta que mis compañeros de Acapulco Shore estén en televisión. Cuando uno de ellos tiene proyecto, los apoyo. El único ‘pero’ es que siempre sacan a los mismos en los realities. Eso aburre un poquito”. Talia Eisset

Realizó un llamado a los productores de realities para que la contemplen en las próximas ediciones: “Estoy abierta a entrar a cualquier reality y volver a la televisión. Me gustan demasiado los de supervivencia. No me importa cuál sea, pero quiero entrar. Ya sea a LCDLF, Survivor o La mansión VIP. HotSpanish, méteme. Necesitas una desmadrosa y explosiva como yo. Una buena lanita y daré buen contenido. Por lo pronto, seguiré tocando mi música como DJ”.

Y finalizó: “No entiendo por qué La casa de los famosos no me quiere llevar. Esta temporada ha estado aburridísima”.

¿Quién es Talia Eisset? Carrera, realities, música y trayectoria de la influencer

En 2010 incursionó como DJ .

. Participó en Acapulco Shore (2014) .

. Ha formado parte de festivales como Medusa, EDC, Storage, Resistance, Holi Dance of Colors y Pyramid CDMX .

. Participó en Abandonados Asia: La ruta del dragón (2024) .

. Recientemente formó parte de EXORIUM , evento de hard techno .

, evento de . Cuenta con 2.1 millones de seguidores en Instagram .

. Suma 978.4 mil seguidores en TikTok.

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