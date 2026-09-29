Cynthia Klitbo señalada de clasista: “La mayoria de la población en México es de barrio y humilde”
Una exreality defendió a Ese Pérez tras ser llamado “naco” y lanzó una fuerte acusación contra Cynthia Klitbo. ¿La tachó de clasista? Te contamos en martes de TVNotas.
La DJ Talia Eisset, exintegrante de Acapulco shore (2014) y exparticipante de Abandonados, Asia: La ruta del dragón (2024), salió en defensa de su amigo Ese Pérez, quien hace unas semanas fue llamado ‘naco’ por parte del público y por Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México.
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¿Talia Eisset acusa a Cynthia Klitbo de clasismo contra Ese Pérez en La casa de los famosos?
“Él es puro barrio, buen amigo. Es de los míos. Me sorprende que el público le diga ‘naco’, cuando la mayoría de la población en México somos gente de barrio, humilde y venimos desde abajo. Es muy desagradable que sean clasistas con él. En La casa de los famosos debe haber de todo. No van a meter a puros artistas o gente millonaria. Creo que la gente que se mete a La casa es para subir sus carreras, su economía y volverse más conocidos”.
Ante los comentarios de la actriz, cuando dijo: “No depende de dónde estás, y me refiero a Ese, no tienes que ser un naco”, respondió: “La señora no lo toma como broma, ella lo tomó personal. Entrar a LCDLF es para soportar las diferentes personalidades que hay allá adentro. Ella siempre lo ha discriminado por ser barrio. El clasismo ya pasó de moda y está súper mal. El día que se abra un poco más, le terminará cayendo muy bien”.
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¿La diferencia de edad entre Cynthia Klitbo y Ese Pérez provocó sus conflictos en LCDLF?
Argumentó que la edad fue un impedimento para que el creador de contenido y Cynthia Klitbo se llevaran bien.
Afirmó que Ese Pérez ha tenido mucho temple para no salirse de sus casillas. “Él no se cohíbe, más bien se controla para no ser grosero. Es muy transparente y directo. Su humor negro es bastante pesado. Siento que se ha contenido muchísimo. Si por él fuera la hubiera acabado varias veces y le habría hecho bullying más pesado. Aunque con las mujeres jamás sería irrespetuoso. En cambio, sí le partiría la madre a uno que otro hombre que estuvo adentro. Por ejemplo, a Masad (Altamimi)”.
¿Talia Eisset creyó en el romance de Flor Vigna y Ese Pérez en La casa de los famosos México?
Opinó sobre el amorío que hubo entre Flor Vigna y el influencer dentro de La casa de los famosos México: “Sí creí en esa relación. Ese tiene una personalidad muy cagada. A muchas mujeres les puede parecer atractivo que sea ‘valemadres’, y Flor se llevó más por la energía o lo buena onda que por el físico. La critican por fijarse en un ‘naco’, pero el güey tiene mucha personalidad. Él picó a ver quién caía y ella cayó”.
Aunque su amistad comenzó de manera espontánea, compartió que el creador de contenido intentó ligarla:
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¿Talia Eisset quiere entrar a La granja VIP o La casa de los famosos? La DJ habla de Fernando Lozada y lanza mensaje a HotSpanish
En otros temas, Talia Eisset dio su opinión sobre el ingreso y desempeño que ha tenido Fernando Lozada en la segunda temporada de La granja VIP. “Fernando es muy alegre y competitivo. Le irá muy bien. A lo mejor lo pueden ver como ‘tonto’, y no, es bastante inteligente, guapo y superviviente”.
Sobre los formatos 24/7, considera que es agotador que siempre aparezcan los mismos participantes:
“Me encanta que mis compañeros de Acapulco Shore estén en televisión. Cuando uno de ellos tiene proyecto, los apoyo. El único ‘pero’ es que siempre sacan a los mismos en los realities. Eso aburre un poquito”.
Realizó un llamado a los productores de realities para que la contemplen en las próximas ediciones: “Estoy abierta a entrar a cualquier reality y volver a la televisión. Me gustan demasiado los de supervivencia. No me importa cuál sea, pero quiero entrar. Ya sea a LCDLF, Survivor o La mansión VIP. HotSpanish, méteme. Necesitas una desmadrosa y explosiva como yo. Una buena lanita y daré buen contenido. Por lo pronto, seguiré tocando mi música como DJ”.
Y finalizó: “No entiendo por qué La casa de los famosos no me quiere llevar. Esta temporada ha estado aburridísima”.
¿Quién es Talia Eisset? Carrera, realities, música y trayectoria de la influencer
- En 2010 incursionó como DJ.
- Participó en Acapulco Shore (2014).
- Ha formado parte de festivales como Medusa, EDC, Storage, Resistance, Holi Dance of Colors y Pyramid CDMX.
- Participó en Abandonados Asia: La ruta del dragón (2024).
- Recientemente formó parte de EXORIUM, evento de hard techno.
- Cuenta con 2.1 millones de seguidores en Instagram.
- Suma 978.4 mil seguidores en TikTok.
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