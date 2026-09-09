¿Ese Pérez celoso? Influencer se enoja por cena romántica de Masad y Brianda: ¡Y Cynthia Klitbo lo enfrenta!

Un ‘shippeo’ continúa creciendo en La casa de los famosos México 2026, pues la cercanía entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara habría alcanzado nuevos niveles. Tras una cena romántica organizada por la producción, la polémica se hizo presente entre los demás habitantes, en este caso, Ese Pérez. ¿Molesto con lo ocurrido?

¿Masad Altamimi y Brianda son novios en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Por qué Masad y Brianda Deyanara tuvieron cena romántica en La casa de los famosos México 2026?

Todo surgió como un “premio” que le dieron a Masad Altamimi y Brianda Deyanara, luego de que el árabe pidiera unas flores a la producción para poder entregárselas a la influencer.

Dicha petición llegó después de que ambos habían compartido la suite y comenzaran a mostrar una cercanía cada vez más evidente dentro del reality, misma que fue señalada por usuarios en redes sociales.

La Jefa decidió consentirlos y, además de las flores, preparó una cena romántica para la pareja. El encuentro tuvo un ingrediente especial, pues Wendy Guevara apareció para realizar una edición de ‘Resulta y resalta’.

Sin embargo, mientras ellos disfrutaban de la cena, Ese Pérez no pudo evitar expresar su inconformidad. ¿Qué dijo exactamente?

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Brianda Deyanara y Masad tiene cena romántica en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México

¿Por qué Ese Pérez se enojó por la cena romántica de Masad y Brianda Deyanara?

En conversación con Karina Torres, Ese Pérez manifestó su sorpresa por la atención que estaba recibiendo la pareja, asegurando que este tipo de dinámicas no la hicieron para él y Flor Vigna, cuando había una mayor “cercanía” y hasta opciones de relación:

¿Por qué no me dijeron a mí y a Flor? Eso viene desde allá afuera. (...) Es por contactos. Ese Pérez

Incluso, Ese consideró que la producción habría planeado deliberadamente la cena para Masad y Brianda, sugiriendo que su historia con Flor no recibió las mismas oportunidades.

Karina intentó tranquilizarlo, diciendo que la decisión pudo corresponder a las preferencias del público, sugiriendo que Masad o Brianda podrían estar “fuertes” para la audiencia, y eso habría llevado a la producción a tomar tal decisión.

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Ese: “Porque no me dijeron a mí y a Flor”



Wey literal la trató como basura y según él no quería nada con ella, y lo que tiene es Envidia.#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/Tv5W4rNA6i — Javier Larrea (@soyjavier___) September 9, 2026

Cynthia Klitbo reaccionó al enojo de Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026

Ante los reclamos de Ese Pérez, Cynthia Klitbo decidió intervenir y poner sobre la mesa un detalle que terminó cambiando la idea, y es que la actriz cree que él no la valoraba lo suficiente, incluso podría haber estado “jugando con ella":

Se besaban y luego ya no. Tú siempre dijiste que no, que se lo tomaba muy en serio, y que no. Cynthia Klitbo

Esas palabras resonaron en redes sociales, y es que no todos estaban de acuerdo entre la relación de Ese y Flor en el reality, acusándolos de que pudo tratarse de una “estrategia” para subir adeptos:

“ Brother, no la podías ni defender de los demás, la exhibías y coqueteabas con “tu amiga”, no salgas con mmdas ”, se lee en un comentario.

Por lo pronto, muchos se preguntan si habrá un romance entre Ese Pérez y Flor Vigna al finalizar la participación de ambos en La casa de los famosos México 2026. ¿Será que sí?

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