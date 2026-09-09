Apio Quijano exhibe a la producción de La casa de los famosos México 2026; ¿destapa supuesta protección a Masad?

Además de que Apio Quijano respondió contundente a Ernesto Laguardia tras llamarlo pendej*, el integrante de Kabah reveló que detrás de su dinámica de congelados en La casa de los famosos México 2026 hubo una supuesta protección a uno de los integrantes. ¿No quieren que Masad salga perjudicado? ¡Te contamos los detalles!

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Apio Quijano exhibe a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó con Apio Quijano en su regreso a La casa de los famosos México 2026?

Durante la gala del pasado 6 de septiembre de La casa de los famosos México 2026, los habitantes fueron sorprendidos con la visita de algunos exparticipantes, entre ellos Apio Quijano, quien fue parte del ‘team infierno’ en la primera temporada.

Su ingreso fue a través de un ‘congelados’ en el que compartió con los habitantes un poco sobre la percepción que tiene el público. El cantante se dirigió directamente a Ese Pérez y Ernesto Laguardia, quien desaprobó completamente las palabras del actor e incluso lo llamó “pendej*" en una plática con sus compañeros.

Sin embargo, de acuerdo con una declaración de Apio Quijano, él no había planeado posicionarse con el actor y el creador de contenido, pero la producción del reality cambió por completo sus planes. ¿Quieren proteger a un habitante?

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La casa de los famosos México 2026 estaría buscando proteger a un habitante. / Redes sociales

¿Apio Quijano fue condicionado en su regreso a La casa de los famosos México 2026?

Aunque Apio Quijano hizo estallar a Ernesto Laguardia en la dinámica de ‘congelados’, el exhabitante confesó en su pódcast, donde estuvo acompañado por Shiky y Cecilia Galliano, que cuando fue invitado pensó en posicionarse con alguien más, pero la producción se lo permitió.

“Estuve pensando, llegué y dije un nombre y me dijo: ‘No, ese nombre ya lo agarró alguien más, entonces elige a otra persona’”. Apio Quijano

Aunque el intérprete de ‘La calle de las sirenas’ y ‘La vida que va’ no compartió la identidad de la persona a la que se referiría, Galliano dejó entrever que era Masad, pues fue uno de los habitantes que no recibió una declaración directa por parte de los exparticipantes que visitaron el reality show.

"¿Por qué nadie se le posicionó a Masad Altamimi?”, cuestionó Ceciliano Galliano, a lo que Apio agregó: “Yo quería ir con uno porque era con quien yo tenía una idea y dijeron no, pero ve con bla, bla, bla. Les dije bueno, no importa, me voy con alguien más”.

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¿Por qué se dice que Masad Altamimi es el protegido de La casa de los famosos México 2026?

Ante las declaraciones de Apio Quijano sobre su regreso a LCDLFM 2026, las especulaciones no se hicieron esperar, sobre todo tras la cena romántica entre Masad y Brianda, situación que agudizó los rumores de favoritismo al habitante.

Algunas de las reacciones que se han generado entre el público son: “Obvio que lo protegen porque les beneficia su granja de bots y les inflan los números”, “Hay protegidos y beneficiados, Masad y algunos muebles” y “Lo están protegiendo porque saben que trae el fandom de Aarón”.

Hasta ahora, la producción de Rosa María Noguerón no se ha pronunciado al respecto, pero su reciente cena con Brianda ya generó debate entre los seguidores y algunos habitantes como Ese Pérez. ¿Se revelaron los favoritismos?

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