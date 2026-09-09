Luis Chaparro y Andrea Mextli habrían terminado su relación, mientras él se pelea con Gala Montes en redes

La inesperada salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 causó reacciones dentro y fuera del reality, una de ellas, la de Luis Chaparro, el exhabitante de esta temporada. Por otro lado, aseguran que el influencer habría terminado su relación sentimental. ¿Qué se sabe a respecto?

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Cuál fue la burla de Luis Chaparro a Gala Montes tras su salida de La casa de los famosos México 2026?

La tarde del martes 8 de septiembre, la producción de La casa de los famosos México 2026 confirmó que Gala Montes había decidido abandonar voluntariamente la competencia.

Tras esto, Luis Chaparro fue de las figuras que habló del tema, pero en su caso específico, lanzó algo que muchos interpretaron como una burla directa a Gala Montes, esto fue lo que escribió:

Duré más yo en el “exilio”, que Gala en la casa. Luis Chaparro

La publicación rápidamente se hizo viral, creando un fuerte debate, entre quienes defienden su punto de vista y “humor”, así como están los que arremeten contra él, pues aseguran que su participación no fue la “mejor”.

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Luis Chaparro se burla de Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Gala Montes a la burla de Luis Chaparro?

La situación se hizo aún más polémica cuando Gala Montes decidió enfrentar a Luis Chaparro tras su comentario, asegurando que, a pesar de haber estado solo unas horas en el reality, fue mejor su participación:

Sí, pero yo gané más de lo que tú en 3 días. Gala Montes

La respuesta no tardó en hacerse viral y provocó una nueva ola de comentarios. La gran mayoría comenzó a apoyar a Gala, aquí algunos de los mensajes de internautas:



“ Pero dio más contenido Gala que todos, bb ”, escribió Eddy Nieblas.

”, escribió Eddy Nieblas. “ Y aún así Gala dio más contenido que tú ” y,

” y, “ Dijo el mueble ”.

De esta manera, la participación de Gala terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la temporada, incluso después de su salida.

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¿Luis Chaparro y Andrea Mextli terminaron su relación sentimental?

Otro de los temas que han llamado la atención en redes sociales es derivado de la relación entre Luis Chaparro y Andrea Mextli, pues según mencionan usuarios, habrían terminado su noviazgo.

Solo porque me encanta el chisme, ¿es verdad que Luis Chaparro terminó con su novia? X: “Alucinada”

Según el mismo usuario, ambas personalidades habrían dejado de compartir videos y fotos juntos, a diferencia que, cuando Luis se encontraba en La casa de los famosos México 2026, Andrea publicaba constantemente su apoyo a él.

Esto solo es un rumor derivado de redes sociales, de hecho, las fotografías y videos entre Luis y Andrea siguen apareciendo en sus perfiles, por lo que esta teoría no ha sido confirmada por la pareja.

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