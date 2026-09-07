Gala Montes sufre descuido en ‘LCDFLMX 2026’ y ¡enseña de más! ¿Se mostró en traje de Eva? VIDEO

Desde hace algunos días, ‘La casa de los famosos México 2026’ venía anunciando que ingresaría un nuevo habitante, en sustitución de Aldo Rendón, quien abandonó el proyecto, al menos de forma oficial, por cuestiones de salud. Justo en la gala de eliminación más reciente, se confirmó el ingreso de Gala Montes, exparticipante de la segunda temporada del proyecto.

No ha pasado ni un día desde que entró al show y ya ha empezado a dar de qué hablar. Y es que la joven sufrió un descuido y enseñó de más ante las cámaras. Te contamos los detalles.

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Gala Montes regresó a ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

¿Por qué el ingreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México 2026’ es tan controversial?

Para nadie es un secreto que Gala Montes ha protagonizado muchas peleas en los últimos meses. Tan solo actualmente está en medio de un pleito familiar con su hermana Beba Montes, a quien antes estaba sumamente unida.

Ha rondado el rumor de que, presuntamente, la joven tiene problemas con el consumo de sustancias. Hasta el momento, ella misma ha reconocido que consume cannabis. A muchos les sorprendió cuando fue anunciada como la habitante que, aparentemente, sustituiría a Aldo Rendón en ‘LCDLFMX 2026’.

Hace algunas semanas, arremetió contra la productora Rosa María Noguerón por haber invitado a Mariana Echeverría a las galas. También criticó la nueva temporada, sugiriendo que muchos de los nuevos participantes eran “muebles”.

Algo que se ha dicho de su ingreso al show fue que, presuntamente, estaba “cruda” y bajo los influjos de sustancias. Los internautas pudieron notar que arrastraba las palabras y que hacía ejercicio durante la madrugada.

Para muchos, esto fue la prueba fehaciente de que realmente no había entrado en su mejor momento. Durante su primera noche, habló de diversos temas; desde cómo, supuestamente, Adrián Marcelo afectó su carrera musical hasta los presuntos malos tratos de su mamá, a quien describió como una “hija de pu…”.

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Gala Montes es un personaje polémico / Redes sociales

Gala Montes enseña de más en ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, se empezó a viralizar un video de Gala Montes y el descuido que sufrió en ‘La casa de los famosos México 2026’. En dicho material, se puede ver a la joven conversando con algunos compañeros cuando enseña uno de sus pechos por accidente.

Todo fue por el movimiento de su ropa. Y es que la actriz alzó el brazo y su ropa se movió. Al parecer, no traía un brassier puesto, por lo que el resto la vio totalmente expuesta.

La situación fue motivo de debate en redes sociales. Si bien muchos creen que simplemente fue un accidente, otros lo ven como una señal de que no está bien y creen que la productora estuvo mal al ingresarla al show nuevamente.

Incluso algunos consideran que podría representar un peligro tanto para los demás como para ella misma. En tanto que el debate sigue, Gala ya ha empezado a cometer “errores”. Hace unos momentos, derritió por error la tetera en la que los habitantes se preparan su café.

¿Por qué Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Las cámaras de TVNotas tuvieron la oportunidad de conversar con Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026’, sobre el ingreso de Gala Montes al reality. Noguerón consideraba que la actriz era la “participante ideal” para esta versión del show.

“Gala había estado muy activa viendo La casa porque Flor es su amiga. Tenía como un interés particular. Veíamos que su crítica era dura, que nos juzgaba, que no tenía piedad con nadie, ni conmigo. Dijimos: ‘Necesitamos un participante que no tenga pelos en la lengua. Sabemos que el juego de Gala es un juego frontal”, expresó.

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