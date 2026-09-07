Gala Montes entró a LCDLFMX, ¿con copitas de más? Exhiben VIDEO de la actriz en plena ‘fiesta’ previo a su ingreso

La sexta gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’ 2026 ha sido una de las más sorpresivas y polémicas en lo que va del reality. Además de la dinámica de ‘congelados’, que marcó el regreso de algunos exhabitantes, lo que rompió por completo con la dinámica que se tenía en la casa fue la llegada de Gala Montes como nueva habitante.

Para sorpresa de nadie, su llegada estuvo envuelta en controversia por su comportamiento errático durante sus primeros minutos en el reality; y es que, horas después, se difundieron imágenes en las que no se le ve en las mejores condiciones, poco antes de su regreso.

Leer: LCDLFMX: Poncho de Nigris reprueba el regreso de Gala Montes al reality, ¿teme por los demás? “Brote psicótico”

Gala Montes / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes entró a ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Gala Montes regresó a ‘La casa de los famosos México’ 2026 para cubrir el lugar de Aldo Rendón, quien salió por decisión propia por temas relacionados con su salud.

Desde que se anunció que ingresaría un nuevo habitante, muchos nombres comenzaron a sonar y los rumores no pararon. Sin embargo, el nombre de Gala Montes realmente no estaba entre los más considerados, debido a las recientes polémicas en las que ha estado envuelta y a las críticas que lanzó contra la producción del programa.

Leer: LCDLFMX: Poncho de Nigris reprueba el regreso de Gala Montes al reality, ¿teme por los demás? “Brote psicótico”

Gala Montes refresó a ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

Gala Montes estuvo tomando y fumando antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’ 2026

Desde los primeros segundos de Gala Montes en la casa, llamó la atención que tuviera un comportamiento errático, como si no estuviera en sus cinco sentidos, por lo que comenzaron a surgir comentarios en redes sociales sobre que no se le veía bien.

Estas especulaciones cobraron mayor fuerza cuando se difundieron videos de Gala fumando y tomando con sus amigas mientras viajaban en un automóvil, horas antes de su ingreso a la casa. En las imágenes luce el mismo atuendo con el que llegó al reality.

JAJJAJAAJAJAJAJAJAJ

Gala Montes entró peda y apestando a marihuana.

Televisa y Endemol de verdad creyeron que era buena idea meterla a que le de un brote psicótico 😳



La morra necesita ayuda urgente y metiéndola a un reality y encerrarla 24/7 es mándala directo a la locura.



NO… — BIYIK (@BIYIK__) September 7, 2026

Ya dentro de la casa, Gala confirmó que había tenido varios días de fiesta y, cuando le preguntaron si iba cruda, ella respondió que iba “en vivo”, pues llevaba de fiesta desde “antier”.

Con sus propias declaraciones, Gala Montes dejó claro que llegó al reality después de varios días de fiesta y sin recuperarse.

“Poquito crudita, de ayer y de antier... Al rojo vivo, sí” Gala Montes

Leer: Aldo Rendón reaparece para hablar de su estado de salud, ¿qué le diagnosticaron?: “Nada sencillo… catastrófico”

Gala les confirmaba que entra “crudita”.



JSKAJAJAJAJ WEY NO PUEDO como todos están bien tiesos#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6w1SrZybxC — riv (@ponyoogirl) September 7, 2026

¿Gala Montes buscaba ayuda? Así fue su última publicación en redes

Poco antes de su inesperado regreso a ‘La casa de los famosos México’ 2026, Gala Montes compartió un preocupante mensaje en sus redes sociales, en el que habló sobre el difícil momento personal que estaría atravesando.

La actriz aseguró que se siente “rota” y anunció que necesita alejarse de las redes sociales para tomarse un tiempo para ella. Además, le dio la razón a las palabras de su mamá y reconoció que necesita pedir ayuda y volver a encontrarse consigo misma.

Gala Montes / Mezcalent

“Necesito pedir ayuda, necesito volver a mí”, escribió Gala, quien también mencionó que antes de poder ayudar a otras personas necesita “salvarse” a sí misma, y habló que fundará una organización para apoyar a niños en situación de calle y adicciones.

La publicación dividió opiniones, pues varios de sus seguidores pensaron que finalmente habría tomado la decisión de tomar algún tipo de rehabilitación, mientras otros criticaron duramente que dicha publicación fuera “mentira” para encubrir su regreso al reality.

”... Ya no tendré mis redes, mi señora tenía razón, necesito pedir ayuda necesito volver a mi. A Dios. Espero disfruten la hija de nadie yo solo quiero tener una organización sin fines de lucro para ayudar a los niños actores y niños de México en situación de adicciones y calle. X eso hago todo eso y yaaa estoy dispuesta a todo a armar un ejército pero antes internarme. para poder ayudar a los otros necesito salvarme a mi. Nadie viene a salvarte.” Gala Montes

Leer: Gala Montes explota vs. Aldo de Nigris y asegura que “da lástima”; así reaccionó el influencer, ¿se enojó?

Gala Montes / Mezcalent

Gala Montes vuelve a insultar a su mamá en ‘La casa de los famosos México’ 2026

Una vez que se instaló en la casa, Gala intentó integrarse a la convivencia con los demás habitantes, platicando sobre cómo había sido su experiencia en el exterior.

Fue durante una plática con Ernesto Laguardia que la actriz habló sobre la polémica entrevista que tuvo su mamá, Crista Montes, con Adrián Marcelo, con quien Gala tuvo fuertes enfrentamientos durante su participación en el reality.

Al respecto, Gala se refirió a su mamá de una manera despectiva después de que Ernesto le preguntara por ella. Su respuesta provocó la sorpresa de los demás habitantes, quienes no esperaban escucharla hablar de esa manera sobre Crista.

“Mi mamá le vendió una entrevista que le pagó Adrián Marcelo 1 millón de pesos, para ir a hablar de mí”, contó Gala.

“Pues, ¿quién es tu mamá?, preguntó Ernesto.

“Una hija de p..a, ¿no?”, respondió Gala



Gala Montes ha mantenido un conflicto constante con su familia, específicamente con su mamá, Crista, y su hermana, Beba Montes.

Con este nuevo episodio, parece que las diferencias entre Gala y su familia están lejos de resolverse.

Leer: ¿Gala Montes ingresará a rehabilitación? Actriz rompe en llanto, admite que necesita ayuda y preocupa a sus fans