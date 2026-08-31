Gala Montes explota vs. Aldo de Nigris y asegura que “da lástima”; así reaccionó el influencer, ¿se enojó?
Gala Montes y Aldo de Nigris se vieron envueltos en una guerra de declaraciones a partir de unos comentarios que el influencer dio en un pódcast.
En medio de su pleito familiar con su hermana mayor, Gala Montes arremete contra Aldo de Nigris por unas declaraciones que hizo sobre ella. La actriz, entre otras cosas, minimizó la carrera del influencer. Este último se defiende y lanza una respuesta contundente. ¿Una nueva guerra de declaraciones? Esto es lo que se sabe.
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¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre Gala Montes?
Para nadie es un secreto que Aldo de Nigris siente un cierto rechazo hacia Gala Montes. De hecho, ha expresado públicamente que no le cae nada bien. No obstante, la rivalidad parece haber llegado a un punto crítico después de que el influencer y Adriano Zendejas, mejor conocido como ‘Maestro Shifu’, hablaran sobre ella en un pódcast reciente.
Durante esa conversación, Adriano mencionó la polémica que tuvo hace algunas semanas con la actriz, quien lo acusó de obligarla a participar en una transmisión en vivo que hizo. El actor volvió a desmentir lo dicho por ella y señaló que, si bien en su momento fueron “amigos del trabajo”, ahora le sorprende la actitud que ha tomado en los últimos meses.
Ante esto, Aldo dijo que, a su consideración, la intérprete de ‘Tacara’ estaba “tripeadita”. No obstante, dijo no poder juzgarla, pues no sabe qué “cosas trae en la cabeza”. Al retomar la palabra, el actor opinó que la celebridad solo usaba su pasado para “justificar” sus malas acciones.
“Creo que ella justifica mucho el cómo está y cómo actúa porque fue niña actriz y dice que la explotaron de niña. Yo también fui niño actor… entonces eso de justificar que fui niño actor y que me explotaban y por eso estoy loco ahorita, siendo que habla un poco de debilidad mental”, expresó.
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Gala Montes asegura que Aldo de Nigris “no tiene talento”
Muy fiel a su estilo, Gala Montes se defendió de Aldo de Nigris y Adriano Zendejas. A través de historias de Instagram, los insultó. En el caso del sobrino de Poncho de Nigris, dijo que la fama que obtuvo solo se debe a su belleza, pues realmente no tiene talento.
“Este hombre solo ganó LCDLF por tener ojos azules y ser blanco. Igual nadie vio la temporada, pero, por favor, si se me van a poner al tú por tú, al menos tengan cómo defenderse porque es que son unos pend… sin carrera, sin talento”, expresó.
Por si esto fuera poco, también compartió una serie de videos en los que sostiene que no le interesa que gente como Aldo de Nigris “opine mal de ella”. Incluso se dijo agradecida con él y Adriano por darle “publicidad”.
“No tienen carrera, no tienen una vida que yo diga: ‘wow, cómo quisiera ser Aldo de Nigris’, dijo nadie nunca. Bueno, y el otro estúpido cara de pen…, que tiene que rodearse de gente más pen… que él para que le aplauda. Solo dan lástima”.
Finalmente, sostuvo que ella “nunca empieza la polémica”, sino que la gente “la ataca constantemente”. También señaló que “ni siquiera topaba a Aldo”, por lo que no comprende por qué habló mal de ella.
Otro día y sigue peleando😫. pic.twitter.com/iXryjEjmAV— Maremoto (@Terremotodemar) August 31, 2026
¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre los ataques de Gala Montes?
En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Aldo de Nigris fue cuestionado sobre su postura ante los recientes comentarios de Gala Montes. Lejos de lo que se pudiera pensar, el creador de contenido dijo sentirse muy sorprendido con la situación.
Y es que reflexionó que es la primera vez que “alguien ajeno a su familia” lo quería “funar en un video”. También sostuvo que jamás atacó a la actriz, mencionando que simplemente dio su punto de vista.
“Nunca me habían querido funar así en videos, más que doña Alegría. Nunca me había querido funar alguien más que no sea de mi familia. No pues, a toda madre. Además, siento que no dijimos nada malo, nada atacándola. Dijimos nuestra manera de pensar”, manifestó.
Hasta el momento, Montes no ha respondido a estas palabras. En tanto que la mayoría de los internautas está preocupada por la joven y los conflictos constantes que ha tenido en los últimos meses.
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