¿Gala Montes tuvo romance con José Manuel Figueroa? Aseguran que así consiguió dueto con Joan Sebastian

Las polémicas que involucran a Gala Montes parecen aumentar en lugar de ceder, pues en las últimas horas surgió en redes sociales un rumor que la relaciona con una de las figuras más populares del regional mexicano.

Aseguran que la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ presuntamente habría tenido un romance con José Manuel Figueroa y que, a partir de esa supuesta relación, se habría logrado el dueto póstumo con Joan Sebastian. ¿Qué es lo que se sabe sobre esta información? Te contamos.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo surgió la versión del supuesto romance entre Gala Montes y José Manuel Figueroa?

Un usuario en X identificado como Lopez Austra publicó un tuit el pasado 25 de agosto, en el que asegura que Gala Montes presuntamente “se acostaba” con José Manuel Figueroa años atrás, y que de esa supuesta relación habría surgido el dueto entre Gala y Joan Sebastian en ‘Diséñame’.

El usuario también señaló que Gala lo tiene bloqueado en dicha red social, pero aseguró que eso no le impide decir “la verdad” sobre lo que supuestamente ocurrió entre la actriz y el cantante.

“GALA MONTES LA HIJA DE NADIE SE ACOSTABA CON EL HIJO DE JOAN SEBASTIAN HACE UNOS BUENOS AÑITOS!!! VAYA ESE ACOSTON LOGRÓ EL DUETO “DISÉÑAME “ Lopez Austra

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NOTICIA DE ULTIMO MOMENTO: @GalaMontes2 LA HIJA DE NADIE SE ACOSTABA CON EL HIJO DE JOAN SEBASTIAN HACE UNOS BUENOS AÑITOS!!! VAYA ESE ACOSTON LOGRÓ EL DUETO “DISÉÑAME “

LASTIMA QUE LA MUGROSA ME TIENE BLOQUEADO PERO AQUÍ SIEMPRE LA VERDAD SALE! — Lopez Austra (@LopezAustraz) August 26, 2026

¿Cómo surgió la colaboración entre Gala Montes y Joan Sebastian?

La colaboración entre Gala Montes y Joan Sebastian se dio durante las grabaciones de la telenovela ‘Diseñando tu amor’, en 2021.

Gala le propuso al productor Pedro Ortiz de Pinedo cantar el tema principal de la telenovela. Mientras se encontraban grabando, José Manuel Figueroa estaba en el mismo lugar y se enteró de que Gala también cantaba música ranchera. Fue entonces cuando surgió la idea de hacer un dueto con una canción de su padre.

El tema elegido fue ‘Diséñame’, una canción compuesta por Joan Sebastian. El dueto se realizó de manera póstuma utilizando tecnología para unir su voz con la de Gala. José Manuel Figueroa también se encargó de dirigir vocalmente a la actriz durante la grabación.

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Gala Montes y José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Gala Montes ya habló sobre su supuesto romance con José Manuel Figueroa?

Aunque la intérprete de ‘Tacara’ se mantiene muy activa en redes sociales y suele responder rápidamente a los señalamientos que se hacen en su contra, hasta el momento no ha dado ninguna declaración sobre el supuesto romance con José Manuel Figueroa.

Por su parte, el hijo de Joan Sebastian tampoco se ha pronunciado sobre la versión que circula en redes sociales. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda como puntual RUMOR.

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