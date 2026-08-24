Daniela Parra rompe el silencio por supuesto shippeo con Pablo Villagrán en MasterChef 24/7: “Cero me arrepiento”

Daniela Parra aclara los shippeos que le hicieron con Pablo Villagrán, pues él tronó con su novia, Marianela: “No tengo vela en ese entierro. No sé si ellos ya estaban mal desde antes”.

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Daniela Parra y Pablo Villagrán / Archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Daniela Parra a los shippeos con Pablo Villagrán en MasterChef 24/7?

Luego de tantas cocinadas, Daniela Parra fue la decimoquinta eliminada de MasterChef 24/7. A su salida respondió ante las especulaciones de un posible romance con su excompañero Pablo Villagrán. Recordemos que hace unas semanas los participantes se volvieron tendencia al ser shippeados por el público, al notar un supuesto acercamiento entre ellos más allá de lo normal.

Daniela responde a dichos rumores y aprovechó para contestarle a Emmanuel Chiang, tras decir: “Se hacían pijojito, nunca lo aceptarán”, y a Claudia Ruiz, cuando mencionó: “Cuando Daniela se dormía y se bañaba con Pablo, ¿quién la juzgó? ¡Nadie!”.

“Pablo y yo nos hicimos grandes amigos. No había nada que confundir. No sé qué pasó aquí afuera y tampoco sé de dónde salió tanto problema. Jamás nos hicimos piojito, como lo dijo Emmanuel. Escuché que Claudia comentó que nos bañamos juntos. Eso no es verdad. Ambos respetábamos a nuestras parejas. La gente no está acostumbrada a una amistad entre hombres y mujeres”. Daniela Parra

Señaló el motivo por el que lloró desconsolada cuando expulsaron a Villagrán. “Sí, lloré muchísimo cuando se fue. No lo hice específicamente por Pablo, sino porque sentía que ya estaba sola. Soy muy chillona y sí me dolió. El público lo sacó de contexto. Pablo y yo hicimos una gran amistad. Espero que seamos amigos aquí afuera. Ojalá que la gente no se ataque”.

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Daniela Parra y Pablo levantan sospechas de romance / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Parra sobre el rompimiento de Pablo Villagrán con su novia Marianela?

Daniela opinó sobre el rompimiento entre Pablo y su exnovia, Marianela Rodríguez. “Cada pareja tiene sus acuerdos. No sé si ellos ya estaban mal desde antes. Cuando ella fue a la casa, percibí que ya traían varios conflictos y que yo no era la del problema. No estuve involucrada (en su truene). No tengo vela en ese entierro. Diego confía plenamente en mí y yo en él”.

También externó su pensar ante los celos de su novio, Diego Hopster, cuando expresó: “He tenido que hacer retrospección de que sí me han dado celos”, a causa del shippeo de su novia con Pablo.

“Él tuvo todo el derecho de sentir celos. La narrativa de aquí afuera era sacada de contexto. Sin embargo, ya lo hablamos y no hay cosas por esconder. Lamenté mucho que se haya sentido así y le pedí disculpas por si lo hice sentir inseguro. Ya vamos a cumplir 5 años viviendo juntos. Tenemos la confianza. Él está seguro de mí”. Daniela Parra

Sobre si se arrepiente de la amistad y de lo que vivió con Pablo, nos dijo: “Cero me arrepiento de la amistad con Pablo. Es una gran persona. Me ayudó mucho allá adentro y, además, tenemos muchas cosas en común. A mí me vale y no tengo por qué tomarme un tiempo con él (Pablo). Sería peor si tomamos distancia. Nunca pasó nada”.

Daniela aclaró si tras el encierro ha pensado en llegar al altar con su pareja. “Estamos de acuerdo en que, cuando pase lo que tenga que pasar, nos gustaría que mi papá esté aquí afuera. Ya después veremos qué pasa. Obviamente, queremos tener hijos, pero para eso hay que esperar”.

Compartió las palabras que su papá, Héctor ‘N’, le brindó después de verla competir en las cocinas. “Yo no dije que iba a salir. Estamos a la espera de la respuesta del amparo. Seguimos en lo mismo. Diego lo fue a ver y se chutó completo (el reality) con él. Incluso ya hablé con mi papá y me dijo que no se perdió ningún capítulo. Me dio gusto que me pudiera ver a través de la pantalla”.

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Pablo y su novia, Marianela, terminaron su relación / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la experiencia de Daniela Parra en MasterChef 24/7?

Daniela percibió que no fue tan querida por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. “Nada me incomodó. Las críticas de los chefs siempre me las tomé de una forma constructiva. A veces dolían (sus comentarios), solo que no me lo tomé personal. Nunca vi que los chefs tuvieran a sus favoritos, pero sí llegué a sentir que yo no era la favorita de los 3 chefs de abajo”.

“Los 3 son grandes maestros de la cocina, solo que con el chef Herrera es con el que menos hice clic. No cociné nada de lo que a él le gusta. Incluso, nuestras cocinas son muy diferentes. ¡Nada grave! No conecté de la misma manera como con el chef Poncho. A él, sí, mis respetos. Es un tipazo”.

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