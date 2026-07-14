Lili Cuéllar responde a críticas sobre MasterChef 24/7 y confiesa: “estamos viendo personajes y no personas”

Además, en las recientes emisiones dominicales de MasterChef, los participantes han sido reprendidos por su mal trabajo en la cocina. Es por eso que hablamos con la chef Lili Cuéllar, experta en repostería y quien es parte de los maestros de esta nueva temporada, quien dice que no todo es su responsabilidad.

“Mi rol es ser maestra, es servir a estos chicos para que aprendan técnicas nueva”, Lili Cuéllar / Fotos: Redes sociales

Explora: Novia de Pablo Villagrán ¿ve a Daniela Parra como una rival? Rompe el silencio: “Me deja decepcionada”

¿Qué dijo Lili Cuéllar sobre las críticas y los errores en MasterChef 24/7?

Lili Cuéllar de manera sincera comparte: “Sí hay momentos en que he visto comentarios y claro que sentí decepción, esa es la realidad. Pero también tengo muy claro que mi rol es ser maestra, es servir a estos chicos para que aprendan técnicas nuevas; sin embargo, yo no puedo tomar toda la responsabilidad de lo que elijan o no”.

“También tengo muy claro que mi rol es ser maestra, es servir a estos chicos para que aprendan técnicas nuevas; sin embargo, yo no puedo tomar toda la responsabilidad de lo que elijan o no”.

“Mi parte congruente es que no me puedo parar en ese salón a solo mostrarles técnicas, porque no está siendo suficiente, y ser una versión más alegre, porque necesitan tener reglas, escuchar y tener apuntes, porque la primera versión no funcionó”.

Junto a sus compañeros, Lili está dando lecciones de cocina / Fotos: Redes sociales

Descubre: ¿Participante de MasterChef 24/7 sufre bullying? Denuncia broma con comida podrida y fans piden expulsión

Lili Cuéllar explica por qué los concursantes de MasterChef 24/7 no aprovechan las clases

Aseguró que parte de ser maestro es ver qué falló y qué se puede mejorar. “Tampoco me puedo cargar con todos los errores de ellos. Puedo ser quien les dé las cosas y las reglas, pero yo no me puedo meter en sus mentes y en sus actitudes para cambiar, eso depende de ellos”.

“Mi compromiso está aquí y tan está bien, que la gente en redes me manda fotos de las clases que doy y sí les salen. Entonces, si alguien a través de la pantalla lo está logrando y replicando, hay falla en los chicos”. Lili Cuéllar

¡La maestra de MasterChef 24/7 es repostera! / Foto: redes sociales

Conoce: ¿Participante de MasterChef 24/7 se embaraza? Presume ‘pancita’ y desata rumores: VIDEO

¿Qué dice Lili Cuéllar de la personalidad de los participantes de MasterChef 24/7?

Nos cuenta que esta generación no se ha abierto del todo y que por eso están pasando estos errores: “Lo que noto es que están tan acostumbrados a que se tienen que mostrar en redes, que se ponen sus capas de ciertos personajes para no sentirse lastimados y eso hace que pierdan su autenticidad, y que eso los puede conectar no solamente con sus platillos, también con la gente que los ve, los jueces y con todo. Necesitan ser auténticos. Estamos viendo personajes, no personas”.

Lili tiene la tarea de enseñar a los concursantes de MasterChef 24/7 / Fotos: redes sociales

Explora: Conductor de Venga la alegría exige la salida de un participante de MasterChef México; lo llama “ratero”

¿Cómo llegó Lili Cuéllar a MasterChef 24/7 y por qué dudó en aceptar?

Menciona que cuando le llegó la invitación, no fue un sí de inmediato: “Primero me estresé cuando me invitaron a este proyecto, porque la repostería es tan exacta que tiene que ser todo perfecto. Para mí era entender que puedo disfrutar mi arte, pero también cómo hacerlo ver en pantalla y que los chicos entiendan”.

Además, fue salir de mi zona ‘cómoda’, que es mi taller, y ahora hacerlo en una cocina que no es mía, con chicos que no a todos les interesa la repostería, y eso hay que entenderlo. Entonces también fue un reto que tomé y hacer ver que la repostería también es hermosa”. Lili Cuéllar

Está muy contenta porque definitivamente fue algo completamente nuevo. “Soy de la idea, de la creencia de que a mí no me gusta que me traten mal, pues yo no trato mal. Claro que cuando merecen un regaño por ahí se tiene que hacer, porque están aprendiendo”.

“Sobre todo, es importante que sepan que nuestro tiempo es valioso como profesores y que se pongan a pensar cuál es el objetivo de estar en un programa como este, porque si su intención no es cocinar o ganar, ¿en qué están comprometidos?”.

¡Lili comparte recetas de repostería en sus redes sociales! / Fotos: redes sociales

Entérate: ¿Daniela Parra renuncia a MasterChef México? Su contundente mensaje tras la salida de Pablo: “Yo ya gané”

Lili Cuéllar comparte cómo equilibra su matrimonio, su negocio y su carrera

Lili nos cuenta qué tan complicado ha sido juntar el amor y el trabajo, ya que lleva años así con su esposo: “Al inicio, cuando empezamos nuestro negocio, lo más difícil fue separar las cosas del trabajo y la relación. Cada que hay algo de pareja o de familia, siempre está la parte emocional y creo que a veces, así como mostramos lo mejor a las personas externas, nuestra gente interna recibe lo peor de nosotros”.

Fueron momentos estresantes, de agobio, que nada salía, y la verdad, es que emprender un negocio no es fácil. Para mí la terapia es algo fundamental, y la comunicación, aprender a dividir qué es mi parte profesional y mi rol, y ponerle tiempos. No tienes que dejar las cosas separadas, pero cada cosa con su tiempo”.

No te pierdas: Muere Marie Claire González; reviven fotos con presuntos golpes y video sobre el padre de sus hijos ¿fue aviso?

¡Lili Cuéllar y su esposo! / Fotos: redes sociales

Descubre: ¿Daniela Parra confirma sentimientos hacia Pablo? Destrozada rompe en llanto tras su eliminación de MasterChef

¿Cómo es la vida de Lili Cuéllar en pareja?

Finalmente, la chef repostera de MasterChef 24/7 nos comparte: “Cuando es el tiempo de casa es comprometernos a disfrutarnos como pareja. No se puede hablar de trabajo, para que no se vicie, y dejas de hacer ver que solo la parte profesional es importante, porque la parte personal también es sumamente importante. Salir, vincularnos, el apapacho, ver una peli y platicar... A veces damos por hecho este tipo de cosas, pero hoy lo veo y es la base de todo”.

Concluyó asegurando que tiene a un gran hombre a su lado: “Me siento muy bendecida por mi esposo. Muchas personas que lo ven lo señalan de ‘mandilón’ o que está detrás de mí. No tiene nada que ver, porque él ve el potencial que tengo y claro que me da un jalón de orejas y me apoya muchísimo. Se debe tener admiración por tu pareja y yo estoy profundamente enamorada de mi esposo; además, es mi socio y mi complemento en mi vida”.