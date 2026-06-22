Novia de Pablo Villagrán ¿ve a Daniela Parra como una rival? Rompe el silencio: “Me deja decepcionada”

Hace unos días, Marianela Rodríguez, novia de Pablo Villagrán, lo visitó en MasterChef 24/7 y le reclamó por el interés y la cercanía que ha mostrado con su compañera Daniela Parra, pues ha dado pie a rumores sobre un posible romance entre ambos participantes.

Al platicar con la joven, dejó claro que no considera a Daniela ni a ninguna otra mujer como una rival en el terreno amoroso, pues asegura que no acostumbra compararse con nadie y que prefiere enfocarse en su propia relación:

“Yo no tengo por qué compararme físicamente con nadie, ni tampoco en algún aspecto. Solo exijo respeto por parte de mi pareja. Es algo que no debería pedir y, si al final no lo quiere hacer, es muy su problema”. Marianela Rodríguez

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Marianela visitó a Pablo Villagrán en MasterChef México. / Fotos: Cortesía del artista y redes sociales

¿Qué dijo Marianela Rodríguez sobre las palabras de Daniela Parra tras su visita en MasterChef México?

Marianela le responde a Daniela, quien expresó que, si no fuera bonita, toda esta situación no hubiera pasado. “Yo no veo a ninguna mujer como mi rival; al contrario, siempre he dicho que las mujeres deben resaltar lo que son. Siempre estaré del lado de las mujeres”.

La novia de Pablo considera que hay muchas formas de darse cuenta de que tu pareja podría tener algo más con otra persona y faltarle al respeto a la relación:

“No necesitan darse un beso o hacer otras cosas para dar a entender lo que está sucediendo, sino que se están cruzando esos límites que para mí ya son una falta de respeto hacia la relación y hacia mí. Yo solo voy a defender lo que pienso y siento”. Marianela Rodríguez

Después de la visita de Marianela a MasteChef para aclarar la situación con Pablo y expresarle su incomodidad por el acercamiento que tiene con Daniela, este intentó platicar con Dani para tratar de convencerla de que no se molestara y que no tenían por qué cambiar su relación en la casa solo por el enojo de su novia. Sobre esto, Marianela expresó:

“Esa conversación que tuvieron él y Daniela demostró que era más importante la opinión de ella que la mía. Me sorprendió darme cuenta de que le dio mayor valor a una persona que conoció hace 1 mes que a mí, con quien tiene una relación de 4 años”.

Comentó que Pablo vive en el mundo de MasterChef y no está consciente de lo que está pasando en su relación y en su vida. “Yo creo que no está midiendo las consecuencias de sus actos y no está pensando en el futuro. Porque el programa puede durar 2 o 3 meses, pero lo que hay afuera vale mucho más de lo que es un programa. La opinión de Daniela no me interesa. La verdad, Pablo me deja decepcionada, porque fui a darle ánimos, aunque él no lo tomó de la manera que yo esperaba”.

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Novia de Pablo Villagrán asegura que no ve a Daniela Parra como competencia. / Fotos: Cortesía del artista y redes social

¿Qué pasará entre Marianela Rodríguez y Pablo Villagrán ahora que salió de MasterChef México?

Al preguntarle qué pasará cuando Pablo salga del programa y hablen, y si seguirán con la relación, dijo: “Soy una mujer que toma sus propias decisiones y en ellas yo voy a ser la prioridad. Sigo mis ideales y nunca cambio mi manera de ser ni de pensar ante cualquier situación. No sé qué vaya a pasar con mi relación. Como todo esto se hizo público, creo que necesitamos tener otra conversación donde estemos solo los 2, poner las cartas sobre la mesa y al final tomar la decisión”.

Finalmente, la modelo nos confesó que sí le reclamó a Pablo de los constantes acercamientos que tiene con Daniela:

“Todo lo que tenía que decirle se lo dije en persona. Regreso con un mal sabor de boca, un poquito amargo. No es lo que esperaba. Él estuvo un poco a la defensiva, siempre dijo que se sentía mal, pero nunca aceptó lo que le dije. Creo que ya es un adulto que entiende como me sentía. Yo hice lo que tenía que hacer”. Marianela Rodríguez

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Ella es Marianela Rodríguez, la novia de Pablo Villagrán / Fotos: Cortesía del artista y redes sociales

¿Cómo fue el reclamo Marianela en MasterChef México 24/7?

Marianela fue invitada el domingo pasado a MasterChef y cuestionó a Pablo sobre su cercanía con Daniela, ya que se especula que podría haber algo entre ellos.

y cuestionó a Pablo sobre su cercanía con Daniela, ya que se especula que podría haber algo entre ellos. Le reclamó sobre lo que estaba haciendo dentro del programa y le dijo que está molesta por la situación.

Además, le comentó que no sabe cómo ella ha sufrido el proceso desde afuera y que ni siquiera ha podido dormir. Que realmente ha estado muy mal y no quiere estar viendo el 24/7 y comprobar que él está pegado a Daniela.

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Daniela Parra rompío en llanto tras visita de la novia de Pablo a MasterChef. / Redes sociales

¿Qué dijo el novio de Daniela Parra?

“No ha sido fácil para mí. Nunca pensé que esto me fuera a representar alguna dificultad. Confío plenamente en Dani, jamás me ha dado motivos para desconfiar de ella dentro y fuera de MasterChef. Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera. He tenido que hacer una tarea de retrospección”.

Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera. He tenido que hacer una tarea de retrospección”. “La verdad sí he sentido celos y es algo en lo que debo de trabajar, no es culpa de ella ni de Pablito. Nunca he sido un hombre celoso, jamás había tenido en la relación este tipo de sentimiento. Tal vez es porque estamos separados”.

“Entiendo que es un reality, que están encerrados y que se necesita a alguien para pasar el rato, entonces confío en ella”.

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Daniela Parra y su novio mantienen su relación pese a polémicas. / Redes sociales

¿Quiénes son Daniela Parra, Pablo Villagrán y Marianela Rodríguez, los “protagonistas” de la polémica en MasterChef?

Daniela Parra:



Es hija del actor Héctor ‘N’

Es licenciada en Comunicación social , emprendedora e influencer. Tiene su propio negocio llamado Los tamalitos chidos.

, emprendedora e influencer. Tiene su propio negocio llamado Ha participado en algunos realities como Las estrellas en Hoy , donde se coronó como ganadora junto con su pareja de baile Rafael Nieves en 2024.

, donde se coronó como ganadora junto con su pareja de baile Rafael Nieves en 2024. También en Venga la alegría: La Academia (llegó a la final) y actualmente la vemos en MasterChef 24/7. Se rumora que podría entrar a La casa de los Famosos México.

Marianela Rodríguez:



Es modelo y locutora de radio. Ha participado en 2 realities: Combate Guatemala y La isla, desafío Grecia y Turquía (2024), transmitido por TV Azteca.

y (2024), transmitido por TV Azteca. Trabaja en redes sociales y es atleta de alto rendimiento. Conoció a Pablo en un programa en Guatemala.

Pablo Villagrán:



Es conductor de TV, bloguero y youtuber guatemalteco.

En redes comparte contenido de comedia, blogs sobre su vida cotidiana, futbol y comida.

Fue elegido por el público para ser parte de Masterchef 24/7. Es parte de famosos pódcast.

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