Exhabitantes de ‘La casa de los famosos’ anuncian ruptura tras meses de relación: “No sé si fue un error”

Una historia de amor que nació durante La casa de los famosos oficialmente llegó a su fin. Después de unos meses de relación, fue ella quien dio a conocer la noticia, momento que llenó de tristeza a sus seguidores. Te contamos los detalles.

Exhabitantes de La casa de los famosos Telemundo 2026 terminaron / Redes sociales

¿Qué exparticipantes de La casa de los famosos 2026 anunciaron su ruptura?

Durante la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo varias “parejitas” se formaron. Una de ellas fue la de Caeli y Kenzo, la cual, aún continúa fuera de las cámaras.

Además de ellos dos, se vio una gran química entre Laura G y Yoridán Martínez , misma que trascendió a una relación sentimental fuera del reality y que fue confirmada por ambas personalidades de la farándula.

Posteriormente, aún cuando Laura G fue eliminada, en una dinámica volvió a entrar al reality y se reencontró con Yoridán, momento que terminó fundiéndolos en un intenso beso que se hizo viral en redes. Pero... ¿por qué terminaron?

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Yoridán Martínez y Laura G se dieron beso / Redes sociales

¿Cómo anunciaron Laura G y Yoridán Martínez su ruptura?

Laura G fue la encargada de confirmar que la relación entre ella y Yoridán llegó a su fin, esto mediante una transmisión realizada en sus redes sociales oficiales.

Aunque la transmisión en vivo parecía tener otro fin, informó que ella y Yoridán ya no están juntos:

Yo hace poco estaba en una relación con Yori, que también fue un participante del reality, que es un tipazo, un excelente hombre, pero ambos tomamos la decisión de terminar nuestra relación. Laura G

Según sus palabras, que la relación fuera tan pública e intensa, fueron las probables causas de que todo terminara solo unos meses después:

Realmente no sé si fue un error que cuando salimos del reality tuvimos una relación como tan fuerte, tan intensa y tan pública, y realmente ustedes saben que él vive en Los Ángeles, yo vivo aquí en Medellín, y tomamos la decisión de terminar. Laura G

A pesar de confirmar la separación, Laura G no cerró la puerta. La modelo aseguró que no sabe qué les depara la vida y que, por ahora, ambos prefieren mantener una relación de amistad.

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¿Quién es Laura G y a qué se dedica?

Laura González Díaz, conocida públicamente como Laura G, es una conductora, periodista y Colombiana de 29 años y cuenta con una trayectoria relacionada al mundo del entretenimiento.

Su salto a la fama llegó en 2017 cuando participó en el reality Protagonistas de telenovelas, momento que fungió como clave para darse a conocer ante la audiencia.

En Instagram cuenta con alrededor de un millón de seguidores, plataforma donde comparte aspectos de su vida profesional y personal.

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