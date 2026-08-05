Conductora de Hoy asegura que José Eduardo Derbez y Paola Dalay sí están separados: “Se dieron un break”

Desde hace unos días se comenzó a especular que José Eduardo Derbez y Paola Dalay estarían separados por una supuesta tercera persona; pese a que el actor y su pareja no se han pronunciado al respecto, los rumores siguen creciendo. Ahora fue Martha Figueroa quien se pronunció al respecto… ¿Lo confirmo?

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados, según reportes.

¿Cómo iniciaron los rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Luego de que José Eduardo Derbez publicó un polémico video de Paola Dalay, la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ dio a conocer que la pareja se estaría separando, pues además de que Dalay habría eliminado las fotos junto al actor, se estarían enviando indirectas.

Asimismo, se habló sobre una supuesta tercera persona; aunque se desconoce su identidad, se especula que podría tratarse de la chica que está con el hijo de Eugenio Derbez en Mixologando, pues aunque se dijo que la pareja estaría en el podcast, el episodio aún no se estrena.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”, detalló la cuenta de ‘Chamonic’.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija juntos / Mezcalent

Conductora de Hoy afirma que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se dieron un “break”

Pese a que una supuesta amiga de Paola Dalay afirmó que la joven sigue con José Eduardo Derbez, Martha Figueroa, conductora de Hoy, reveló que el hijo de Victoria Ruffo y se dio un break con la mamá de su primogénita, pero se desconoce si es una separación definitiva.

“Que no es una separación definitiva de momento. Que sí, efectivamente están separados, se dieron un break y que en una de esas a lo mejor vuelven, que todavía no hay así nada definitivo”. Martha Figueroa

A través de su canal de YouTube, la periodista de espectáculos dijo desconocer las razones exactas por las que están separados, pero señaló que podría tratarse de un tiempo. “A lo mejor eso les da tiempo para pensar si vuelven, si no vuelven, si qué hacemos”, concluyó.

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¿Qué han dicho José Eduardo Derbez y Paola Dalay ante los rumores de separación?

Por ahora, la pareja no se ha pronunciado directamente sobre los rumores de su ruptura, pero a través de redes han posteado algunas imágenes que desatan especulaciones. Por su parte, Paola Dalay ha reaccionado a comentarios que parecen confirmar una infidelidad.

Mientras que, José Eduardo Derbez se ha limitado a postear imágenes en las que parece estar en un nuevo proyecto sin hacer alusión a una posible ruptura, por lo que hasta ahora, todo se mantiene en un RUMOR.

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