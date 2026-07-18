¿Paola Dalay ya no quiere a José Eduardo Derbez? El actor publica polémico video: “Me avisas”

Tras revivirse el video de un presunto coqueteo de Paola Dalay a Vadhir Derbez, José Eduardo sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir un video de su esposa bailando y cantando “Bandido”, situación que ya está causando rumores. ¿Se terminó el amor?

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez desatan reacciones con video. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Paola Dalay le coqueteó a Vadhir Derbez?

Luego de que se especulara que Paola Dalay y José Eduardo Derbez estarían en crisis, se revivió un video en el que aparece Vadhir pronunciando la frase: ‘Oye, me gustas’ mientras que Dalay responde de manera irónica.

Cabe mencionar que dicho video fue creado mediante la función ‘Dúo’ de TikTok, la cual permitía grabar reacciones simultáneas a videos de otros creadores; aunque no se percibe bien lo que la joven dice, algunos usuarios reaccionaron con comentarios como:

“Qué dijo, no pudo con uno, pero con el otro hermano seguro me quedo” y “Ella dijo... con el Derbez que caiga”. Pese a la viralidad que alcanzó el video, la pareja no se pronunció al respecto, pero ahora, un clip difundido por José Eduardo está generando reacciones.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay juntos. / Instagram: @paodalay_2203

¿Cuál es el video que difundió José Eduardo Derbez de Paola Dalay?

A través de su cuenta de TikTok, José Eduardo Derbez, quien continuamente sorprende con sus looks, compartió un video en el que aparece Paola Dalay interpretando el sencillo ‘Bandido’, mientras que en la descripción agrega: “Si le encuentras, me avisas”.

El comentario del conductor de ‘Miembros al aire’ hace alusión a uno de los trends más famosos de la red social, ya que continuamente hombres suben a sus parejas cantando dicha canción para hacer creer que están en busca de otro hombre, todo como parte de una dinámica.

Ante la reacción del integrante de la familia Derbez, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar; algunos de los que se pueden leer son: “Se lo decimos todos o dejamos que el lo adivine” y “Jose Eduardo pensando si él será el bandido”.

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¿Cuándo comenzó la relación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzaron su relación en 2020 tras tener unos primeros acercamientos en Instagram ; así lo ha compartido en algunas entrevistas Paola Dalay.

tras tener unos primeros acercamientos en ; así lo ha compartido en algunas entrevistas Paola Dalay. En la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, su primera foto junto al hijo de Victoria Ruffo es de marzo 2020 ; desde entonces comenzaron a compartir diversos momentos juntos.

de la creadora de contenido, ; desde entonces comenzaron a compartir diversos momentos juntos. Cuatro años después de comenzar su relación, la pareja anunció que esperaban a su primera hija, a quien le dieron la bienvenida en junio de 2024.

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