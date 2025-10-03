José Eduardo Derbez rompe el silencio tras rumores de rehabilitación y muestra dónde está realmente

En los últimos días, el nombre de José Eduardo Derbez se colocó en el centro de la conversación en medios y redes sociales, luego del video donde al hijo de Eugenio Derbez se le viera en el aeropuerto despidiéndose de su familia. En ese momento, Victoria Ruffo desató rumores de que se iría a un retiro espiritual.

Victoria Ruffo declaró ante la prensa que no sabía cuándo regresaría su hijo, lo que encendió las alarmas sobre el estado personal del conductor de Miembros al aire. Sin embargo, el propio José Eduardo reapareció y decidió aclarar lo que realmente está pasando, terminando con las teorías que circularon.

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

¿Dónde está José Eduardo Derbez tras los rumores de rehabilitación?

Después de varias semanas de rumores, José Eduardo Derbez reapareció en sus redes sociales para desmentir que estaba en un centro de rehabilitación. El actor compartió una serie de fotografías desde Madrid, España, mostrando que se encuentra de viaje y disfrutando de una nueva etapa laboral.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el también conductor dejó en claro que su salida de México no está relacionada con problemas personales, sino con compromisos profesionales. En las imágenes se le ve recorriendo lugares icónicos de la capital española y conviviendo con su familia.

Lejos de los rumores, José Eduardo se unió a su papá, Eugenio Derbez, y a sus hermanos en el lanzamiento de un nuevo proyecto que promocionaron juntos en Madrid, reforzando así la unión familiar y dejando en claro que su viaje tuvo un propósito muy diferente al que se especuló.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre el viaje de su hijo José Eduardo Derbez?

El tema comenzó cuando la reconocida actriz Victoria Ruffo habló con reporteros y mencionó que su hijo se iría a un retiro sin precisar la fecha de regreso. Sus palabras rápidamente se interpretaron como una posible estancia en rehabilitación, lo que generó titulares y comentarios en redes sociales.

“Vengo a despedir a mi hijo, va a un retiro espiritual; a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo” Victoria Ruffo

Sin embargo, poco después el propio José Eduardo aclaró que su mamá había hecho ese comentario a modo de broma y que no tenía relación con la realidad. El conductor explicó que viajó al extranjero para participar en la grabación de una serie de televisión y de una película, proyectos que marcan un nuevo paso en su carrera.

"¿Quién dijo eso? Ya sabes cómo es de bromista. Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas. Me pesa mucho (separarme de su familia), pero también tiene que salir para los pañales” José Eduardo Derbez

Este malentendido, entre lo que declaró Ruffo y la versión oficial de su hijo, fue el origen de la ola de especulaciones, mismas que quedaron descartadas tras la reciente aparición pública del actor en Europa.

José Eduardo Derbez / Redes sociales

¿Retiro espiritual o rehabilitación? José Eduardo Derbez confiesa cuál es el motivo por el que viajará lejos de su familia.



¿Qué proyectos prepara José Eduardo Derbez en España?

El conductor de Miembros al aire, José Eduardo Derbez no solo reapareció para desmentir rumores, también aprovechó su estancia en Europa para trabajar en nuevos proyectos profesionales. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre las producciones, confirma que se encuentra en medio de la filmación de una serie y una película, lo que lo mantendrá ocupado fuera de México durante un tiempo.

Además, durante su estancia en Madrid compartió momentos junto a su padre, Eugenio Derbez, y sus hermanos, quienes se reunieron en la capital española para dar a conocer un nuevo negocio familiar. El encuentro fue ampliamente difundido en redes sociales, mostrando la convivencia entre los integrantes del clan Derbez.

