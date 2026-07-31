Paul Stanley reacciona a rumores de separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay: “José Eduardo se fue”

En los últimos días, José Eduardo Derbez y Paola Dalay han estado en el foco de la conversación debido a los rumores sobre una supuesta separación.

En redes sociales ya circulan versiones sobre qué o quién habría provocado su presunta ruptura. Ante la polémica, Paul Stanley, uno de los amigos más cercanos de José Eduardo, habló en vivo sobre la situación y sorprendió con sus declaraciones. ¿Confirmó la separación? Te contamos.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez / Instagram: @paoladalay22_03

¿Qué dijo Paul Stanley sobre José Eduardo Derbez?

Durante el programa ‘Hoy’, en una sección en la que hablaban de un caso similar con otra pareja del espectáculo, la conductora Andrea Escalona mencionó que Paola y José Eduardo enfrentan rumores de ese tipo, y le cedió la palabra a Paul Stanley.

Se sabe que el condcutor tiene una amistad cercana con José Eduardo y conviven más allá de lo profesional. Pese a ello, Stanley dijo que no sabe qué es lo que sucede en la vida amorosa de su amigo, y que lo único que él sabe, es que el hijo de Eugenio Derbez viajó a España para grabar un proyecto.

“Sí, mi José Eduardo. Pues no sé, lo único que sé es que José Eduardo se fue a filmar a Bilbao, pero no sé.” Paul Stanley

Nicola Porcella sumó a la conversación diciendo que él se encontró en España con José Eduardo el año pasado, y que se lo había encontrado “en familia”, con Paola y su hija.

“Yo estuve con él en Bilbao, estaba en pareja, su esposa su hija... A finales del año pasado, estaba en pareja.” Nicola Porcella

Finalmente, Paul dijo que la última vez que estuvo con José Eduardo fue en la fiesta de cumpleaños de su pequeña hace un mes, aproximadamente.

“Apenas fuimos a la fiesta de su hija, pace poquito... Como un mes, yo creo.” Paul Stanley

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¿Por qué surgieron rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La versión de una supuesta ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay surgió hace unos días, cuando la influencer Chamonic compartió en sus redes sociales que una fuente cercana le habría informado que la pareja ya no estaría junta.

Además, Paola Dalay habría eliminado de Instagram algunas fotografías en las que aparecía junto a José Eduardo. Asimismo, Chamonic señaló que ambos estarían intercambiando indirectas a través de redes sociales, con publicaciones en las que aparecen comiendo por separado.

El rumor también ha cobrado fuerza entre los usuarios de redes sociales, quienes han señalado la aparente química entre José Eduardo y su colaboradora en el programa digital ‘Mixologando’. Sin embargo, esta versión tampoco ha sido confirmada por los involucrados.

En el programa ‘Hoy’, el presentador Jonathan Barajas comentó que la pareja habría grabado un pódcast en conjunto, y cuando le preguntaron a Paola cuándo se estrenaría, ella respondió que “no va a salir”, lo que alimentó los rumores de separación.

“Dicen que José Eduardo y su esposa habrían grabado un pódcast juntos. Y que le preguntaron a la esposa cuándo salía, y en los comentarios puso ‘no va a salir’.” Jonathan Barajas

La mañana de este viernes 31 de julio, Paola Dalay subió una foto a Instagram deseando un feliz día a sus seguidores. A los pocos minutos, José Eduardo reaccionó con un “me gusta”, pero poco después quitó la reacción. ¿Esto confirmaría la separación?

Paola Dalay / Instagram

Hasta el momento, ni José Eduardo ni Paola han dado declaraciones para confirmar o desmentir su presunta separación, por lo que la información permanece como una versión no confirmada.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay / Instagram: @jose_eduardo92

¿Cuál es la historia entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La historia de amor entre Paola Dalay y el hijo de Eugenio Derbez comenzó en 2020, cuando José Eduardo respondió una de sus historias de Instagram y ambos comenzaron a conversar. Con el paso del tiempo, el actor viajó a Toluca para conocerla personalmente y la relación avanzó hasta convertirse en un noviazgo.

En 2021, Paola confirmó públicamente su romance con José Eduardo y compartió algunos detalles sobre cómo inició su historia de amor. Tres años después, en 2024, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija.

Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su vida como pareja y padres en redes sociales. Incluso, recientemente festejaron juntos el segundo cumpleaños de su hija, demostrando que, hasta antes de los actuales rumores, mantenían una relación cercana y familiar.

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