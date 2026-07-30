¿Paola Dalay confirma separación de José Eduardo Derbez? El misterioso mensaje al que respondió

Luego de que se informara que Paola Dalay y José Eduardo Derbez estarían separados tras supuestos rumores de una tercera persona, sus seguidores no tardaron en captar la respuesta a algunas respuestas de la creadora de contenido a misteriosos comentarios. ¿Confirma que se terminó el amor? ¡Aquí te contamos!

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Paola Dalay y José Eduardo enfrenta rumores de separación. / Instagram: @paoladalay22_03

Estas son las señales que confirmarían que José Eduardo Derbez y Paola Dalay están separados

Días después de que José Eduardo Derbez publicara un polémico video de Paola Dlalay, la cuenta de ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, compartió una serie de señales que confirmarían que el hijo de Eugenio Derbez ya no está con su pareja.

Según ‘Chamonic’, personas cercanas a la influencer le habrían informado que la pareja está separada, por lo que en redes se habrían comenzado a lanzar indirectas a través de historias y publicaciones; aunque hace poco Dalay hizo un video relacionado con varios temas familiares.

“Pues me cuentan que José Eduardo y Paola Dalay, mamá de su hija, están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora, pues al parecer se están tirando indirectas en historias y redes”, detalló la cuenta en redes.

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¿Cómo reaccionó Paola Dalay a los rumores de separación de José Eduardo Derbez?

Debido a que José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan rumores de crisis desde hace un tiempo, seguidores de la creadora de contenido se percataron de que respondió a algunos comentarios en redes sobre su vida sentimental.

A través de una foto en la que aparece Dalay posando sola, una de sus seguidoras le comentó que se notaba triste, a lo que respondió: “Jajajaja, no manches, preciosa”, sin decir más. Posteriormente, otra de sus seguidoras explicó que su publicación no estaba relacionada con su vida personal, palabras que Dalay aplaudió.

“Dios mío, la pregunta fue que cuál es su comida favorita, no lo que piensan de su relación, la relación es de ellos, no de los demás. Usen la ardilla que les dio la vida, please, gracias”, expresó la internauta, mientras que Dalay reaccionó con una palabra breve: “EXACTO”.

Aunque en ningún momento Paola Dalay habló directamente a José Eduardo Derbez, dejó entrever que no está interesada en dar detalles de su relación sentimental.

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Paola Dalay responde a misterioso mensaje. / Redes sociales

Paola Dalay y José Eduardo se habrían separado por una tercera persona, ¿de quién se trata?

Cabe señalar que, en la misma publicación de ‘Chamonic’ sobre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, se especuló que la separación de la pareja podría estar relacionada con una tercera persona.

“He visto que tiene como mucha química, despapaye, conexión con la chica mixóloga que sale con él, e incluso dicen que ella podría ser la tercera en discordia”, detalló la cuenta.

Además, los rumores crecieron luego de que Paola Dalay fue cuestionada sobre el episodio que grabó con José Eduardo y ella respondió que desconocía cuándo sería publicado. Hasta ahora todo se trata de RUMORES.

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