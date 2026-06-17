MasterChef México 24/7: Daniela Parra manda mensaje a la novia de Pablo Villagrán, ¿le declara la guerra? VIDEO

En los últimos días, se ha especulado mucho sobre la verdadera relación entre Daniela Parra y Pablo Villagrán, participantes de ‘MasterChef México 24/7’. Muchos fans consideran que su cercanía indicaría que existe algo más allá de una amistad.

Esto ha sido polémico debido a que ambos tienen pareja fuera del reality. La hija de Héctor ‘N’ tiene una relación estable con Diego Hopster; mientras que el influencer está con una chica llamada Marianela.

Tras la dura confrontación entre Pablo y su novia durante la última gala de eliminación, la también empresaria le manda un contundente mensaje. Te contamos los detalles.

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Novia de Pablo Villagrán se enoja con él por su cercanía con Daniela Parra / Redes sociales

¿Cuál es la relación entre Daniela Parra y Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’?

Daniela Parra y Pablo Villagrán han protagonizado momentos que muchos creen “románticos” en ‘MasterChef México 24/7’. Están juntos casi todo el tiempo y, en una ocasión, hasta durmieron en la misma cama.

Las reacciones de sus respectivas parejas han sido mixtas. Por su parte, Marianela se ha dicho muy decepcionada por el comportamiento de Pablo y hasta dejó ver que no sabía si su romance de 4 años iba a seguir.

Diego se ha mostrado más tranquilo. Tanto en entrevista con TVNotas como en redes sociales, ha dicho que confía en Dani. También mencionó estar dispuesto a dejarla ir, en caso de que realmente ella se enamorara de Villagrán.

Cuando Pablo pudo ver a Marianela en persona, este simplemente le dijo que Parra solo era una buena amiga y no tendría que estar celosa. Daniela también ha dicho frente a las cámaras que el influencer es solo un amigo.

Incluso llegó a confesar que Diego es el amor de su vida y no desea que un “malentendido o chisme” los separe. De igual forma, sostuvo que iba a tomar distancia de Pablo para no generar más polémica.

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Daniela Parra y Pablo levantan sospechas de romance / Redes sociales

El mensaje de Daniela Parra para la novia de Pablo Villagrán

Durante una entrevista para la postgala del reality, Daniela Parra fue cuestionada sobre la opinión que tiene de Marianela, la novia de Pablo Villagrán. En respuesta, la joven le mandó un mensaje para decirle que no debe desconfiar del influencer.

“La neta se está saliendo de control. En realidad no está pasando nada. Pablo y yo somos amigos. Lo hemos dicho desde el día uno. Hemos hecho una gran relación de amigos. Entiendo que no le pueda gustar, pero se lo juro que no ha pasado nada”, expresó.

Resaltó no tener control sobre lo que pueda sentir Pablo. No obstante, dejó claro que, al menos de su parte, no lo ve como algo más.

“No puedo hablar por él, pero creo que hemos hecho una amistad que se ha malinterpretado” Daniela Parra

Aunque ambas partes sostienen que solo hay una amistad, los rumores no cesan. La mayoría de las críticas se han inclinado a ella y algunos hasta se han dicho decepcionados por su forma de, presuntamente, meterse en una relación.

¿Quién es Daniela Parra, participante de ‘MasterChef México 24/7’?

Daniela Parra es una influencer, empresaria y actual participante de ‘MasterChef México 24/7’.

Actualmente tiene 28 años.

Es hija del conductor y actor Héctor ‘N’.

Si bien estudió ciencias de la comunicación, en los últimos años se ha enfocado en defender a su papá, quien se encuentra en prisión.

Es fundadora de ‘Tamalitos chidos’.

Se le ha visto en diversos realities como ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y ‘La academia de Venga la alegría’.

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