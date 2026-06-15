¡Daniela Parra rompe en llanto! Tras visita de la novia de Pablo a MasterChef México ¿confirma infidelidad?

La presencia de Daniela Parra en MasterChef México 24/7 sigue dando de qué hablar; más allá del caso legal de su papá, Héctor N., la joven enfrenta una polémica amorosa que involucra a su compañero de reality, Pablo Villagrán. ¿Qué está pasando? Te contamos los detalles.

Te recomendamos: ¿Daniela Parra dudó de Héctor N? Revela cómo reaccionó cuando se enteró de la denuncia de Alexa vs. el actor

Daniela Parra y el ‘shippeo’ con Pablo Villagrán. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Daniela Parra y Pablo Villagrán en MasterChef México?

Todo comenzó cuando Daniela Parra y Pablo Villagrán desataron sospechas de “coqueteo” durante una plática en el reality, lo que inmediatamente generó reacciones de sus parejas en el exterior, pues son dos de los participantes que más “química” parecen tener.

En entrevista para TVNotas, Diego Hopster reveló que sufre por la cercanía entre su novia y Pablo Villagrán; de acuerdo con el joven, confía plenamente en su pareja, pues nunca le ha dado motivos para dudar; sin embargo, admitió sentir celos.

“La verdad, sí he sentido celos y es algo en lo que debo trabajar. No es culpa de ella ni de Pablito. Jamás había tenido en la relación este tipo de sentimiento. Tal vez es porque estamos separados y la extraño mucho”. Diego Hopster

Asimismo, dejó claro que, en caso de que a Parra le guste su compañero, escenario que ya se ha planteado, no se opondría a su felicidad, pero por ahora espera ansioso el momento en que se puedan volver a ver. “Estoy seguro de que cuando salga será otra mujer a la que entró. La vamos a esperar aquí”, aseguró.

Lee: Daniela Parra: ¿Cuernos en MasterChef? Su novio sufre por la cercanía de ella con Pablo Villagrán, ¿la manda a volar?

¿Daniela Parra y Pablo Villagrán son amantes en MasterChef México 24/7? / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la novia de Pablo Villagrán al supuesto coqueteo en MasterChef México?

Después de Daniela Parra y Pablo Villagrán durmieron juntos como parte de una dinámica, fue el turno de la novia de Pablo de reaccionar; sin embargo, su “decepción” llegó hasta la cocina de MasterChef.

En entrevista con el programa Café AM en familia, Marianela explicó que se sentía decepcionada por lo que estaba pasando, pues tiene una relación de cuatro años con Pablo y considera que no debería desconfiar, pero desconoce el futuro de su relación.

“Es una conversación pendiente. No sé lo que vaya a pasar. Lo que puedo decir es que, antes de cualquier hombre, voy yo primero. Para tomar una decisión, tengo que tomar todo eso en cuenta.” Novia de Pablo Villagrán

En medio de la polémica, Marianela llegó hasta la cocina de MasterChef para hablar con su pareja, situación que podría dar un giro inesperado en el reto, pues Daniela Parra ya está pensando en tomar medidas drásticas.

“No la estoy pasando nada bien, por tu show que traes. No he dormido bien, ¿sabes por qué estoy aquí?”, reclamó Marianela, señalando que sus actitudes con Parra en el 24/7 han dado mucho de qué hablar.

Lee: MasterChef México 24/7: Daniela Parra manda mensaje a su novio tras rumores de infidelidad, ¿lo termina? VIDEO

Pablo Villagrán y su novia en MasterChef México / Redes sociales

¿Qué dijo Daniela Parra tras el reclamo de la novia de Pablo en MasterChef México?

Luego de que se planteara que Daniela Parra puede ser víctima de una campaña de desprestigio y la novia de Pablo hiciera una visita inesperada en MasterChef, la hija de Héctor N. no pudo evitar romper en llanto frente a las cámaras.

Parra dejó claro que su intención nunca ha sido hacer sentir mal a su novio, y aunque considera que no tiene por qué dar explicaciones de lo que ocurre, sabe que es adecuado poner límites para que las cosas dejen de malentenderse.

“Qué difícil. Diego, tú me conoces, siento que ni siquiera tendría por qué explicarte esto o decírtelo, pero obviamente no pasa nada. Pablo es mi amigo. Entiendo si te molesta o no te gusta; prometo poner límites”. Daniela Parra

Finalmente, entre lágrimas, Daniela Parra envió un romántico mensaje de amor para su novio: “Quiero que sepas, Diego, que te amo con todo mi corazón; te llevo en mi corazón siempre”, concluyó.

No te pierdas: Daniela Parra se sincera ante las cámaras y confiesa: “Lloro todos los días”, ¿abandona MasterChef México?