¿Qué pasó con María del Carmen de MasterChef México 24/7? Revelan el verdadero motivo de su salida: VIDEO

Durante la reciente gala de eliminación de ‘MasterChef México 24/7’, se confirmó que María del Carmen Ramos Calderón abandonaba el reality. La noticia no fue tan sorpresiva como se esperaba. Y es que los fans habían notado su ausencia tras el miércoles de Batallas por Equipo. Te contamos todo lo que se sabe.

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María del Carmen y su motivo para dejar MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la salida de María del Carmen Ramos Calderón de MasterChef México 24/7?

El miércoles pasado, se llevó a cabo la Batalla por Equipo en ‘MasterChef México 24/7’. María del Carmen Ramos Calderón estuvo en el team rojo, el cual tuvo un mal desempeño. Tras regresar a la casa, la cocinera empezó a sentirse mal y solicitó ayuda médica.

En los días posteriores, el resto de los participantes notó su ausencia. Y es que María no estuvo presente en las clases ni en las dinámicas. Esto también desató muchas teorías en redes sociales.

En el programa del pasado domingo 21 de junio, la presentadora anunció que Ramos abandonaba la competencia. Se dijo que era por cuestiones médicas. La hoy exparticipante del reality le dedicó unas palabras de despedida tanto a sus compañeros como a los jueces.

“Quisiera agradecerles a los grandes jueces que tuve. Sus palabras duras me sirvieron para impulsarme. Me voy a llevar su esencia y su pasión por la comida”, expresó y manifestó su deseo de volver a verlos en el futuro.

Los internautas se dijeron muy tristes por esta situación. María del Carmen se había posicionado como una de las concursantes favoritas. El resto de sus hoy excompañeros también señaló que la extrañarán mucho.

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María del Carmen abandonó la competencia por problemas médicos, según la producción de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cuál fue la verdadera razón por la que salió María del Carmen de ‘MasterChef México 24/7’?

Luego de que María del Carmen saliera del reality, el resto de los concursantes de ‘MasterChef México 24/7’ comenzaron a hablar sobre el tema. Durante una de las conversaciones, destaparon que la cocinera estaría embarazada.

Según una de las participantes, la propia Ramos le comentó que, si realmente estaba esperando un hijo, ya no regresaba. Al parecer, la mujer ya tenía sospechas y, durante la reciente evaluación médica, le habrían dado la noticia.

“Que está embarazada. Aww, qué bonito. Me dijo: ‘Si estoy, ya no regreso’”. Participante de ‘MasterChef México 24/7'

La producción no ha confirmado ni desmentido esto y solo se ha limitado a decir que la salida fue por “cuestiones médicas”. En redes sociales, se especula que María decidió abandonar el show para evitar que el estrés dañe a su bebé. Hasta ahora, la cocinera no se ha pronunciado ante los rumores.

María está embarazada y por eso salió. Qué bueno que se dé prioridad y salga de ese estrés, todo lo mejor para ella 🫶🏿#MasterChefMx pic.twitter.com/KN1grqnpVc — fruitfan503 (@lollol0l0l) June 22, 2026

¿Quién es María del Carmen, participante que abandonó ‘MasterChef México 24/7’?

María del Carmen Ramos Calderón, apodada por sus seres queridos como ‘Molly’, es una manicurista profesional que ganó notoriedad al ser una de las 22 cocineras escogidas para participar en ‘MasterChef México 24/7’.

Tiene una hija y es originaria del Estado de México. Se ganó el cariño del resto de los participantes y del público al sincerarse sobre la dura infancia que vivió por la pobreza. Durante las primeras semanas del show, se consolidó como una de las favoritas para ganar.

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