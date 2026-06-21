MasterChef México 24/7: ¿Quién es el sexto eliminado del reality HOY domingo 21 de junio?

La emoción y la tensión entre los participantes de MasterChef México 24/7 regresa este domingo 21 de junio, pues se llevará a cabo una nueva gala de eliminación que definirá el futuro de varios concursantes dentro del reality. ¿Quién salió?

MasterChef México 24/7 vivirá su sexta eliminación / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes nominados en la quinta semana del reality?

La producción de MasterChef México 24/7 anunció la lista de concursantes que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia durante la gala de este domingo. En total, nueve participantes fueron nominados y deberán esperar el veredicto del público.

Los nominados de esta semana son:



Julio,

Daniela,

Pablo,

Antrax,

Lancer,

Michelle,

Carmen,

Claudia y,

Luis.

Desde que se dieron a conocer los nombres, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y campañas impulsadas por los seguidores de cada participante.

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Nominados MasterChef México 24/7, 21 de junio / IG: masterchefmx

¿Cómo poder votar por tu cocinero favorito en MasterChef México 24/7?

Para apoyar a tu participante favorito en MasterChef México 24/7, solo debes ingresar al sitio oficial de votaciones de TV Azteca.

Una vez dentro, elige al concursante o concursantes que deseas respaldar; recuerda que cuentas con un máximo de 10 votos diarios.

Después de hacer tu selección, únicamente debes dar clic en la opción “Enviar votos” para que tu apoyo quede registrado. Así podrás apoyar a tu participante preferido y ayudarlo a llegar a la gran final.

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MasterChef México 24/7: ¿Cómo votar por tu favorito? / Redes sociales

¿Dónde y cuándo ver la gala de eliminación de MasterChef México 24/7, HOY 21 de junio?

La eliminación de este domingo en MasterChef México 24/7 promete ser una de las más emocionantes de la temporada, especialmente porque la competencia se encuentra cada vez más cerca de sus etapas definitivas.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de distintas plataformas oficiales:



Azteca UNO,

Aplicación oficial de TV Azteca,

Sitio web de TV Azteca,

Disney+, donde también está disponible la experiencia 24/7 del programa.

Información en desarrollo...

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